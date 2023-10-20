أشرف زكي : بعثنا رسائل لنجوم أجانب لتوصيل صوت الحق لنصرة أهالي غزة

قال الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إن القوة الناعمة تقول كلمتها بكل وضوح في الأحداث الحالية في دولة فلسطين الشقيقة، حيث تجمهر عدد كبير من النجوم أمام بوابة رفح من أجل تقديم المساعدة لـ غزة.



وأكد الفنان أشرف زكي، خلال حواره عبر فضائية“الحياة”، أن النقابة تعلن بكل وضوح التأييد الكامل لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بتسوية القضية الفلسطينية.

وتابع الفنان أشرف زكي، أن الأمن القومي المصري خط أحمر ولا يمكن لأي قوة المساس به.

وتابع: "نحن متضامنون مع أهالينا في غزة وفلسطين، وقمنا بإرسال رسائل تضامنية لعدد كبير من النجوم الأجانب باللغات المختلفة كي يتم توصيل صوت الحق".