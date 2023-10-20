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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

صفاء أبو السعود: ما يحدث لأطفال غزة شيء موجع ومدمر للنفس البشرية

صفاء أبو السعود
صفاء أبو السعود

أعربت الفنانة القديرة صفاء أبو السعود، عن حزنها الشديد مما يحدث في قطاع غزة، قائلة: “بقالي 4 أيام دموعي لا تتوقف”.

وعقبت الفنانة القديرة صفاء أبو السعود، باكية، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “دي إم سي”: “لا يوجد دين من الأديان يقول إنه حلال قتل الروح التي من المفترض ألا تقتل إلا بإذن ربها”، لافتة إلى أن ما يحدث من قتل للأطفال شيء موجع ومدمر للنفس البشرية.

وأشارت الفنانة القديرة صفاء أبو السعود، إلى أن القتال في غزة مستمر على مدار الساعة، وما يحدث في هذا الشعب الباسل، يفوق القدرة على الاستيعاب والتحمل، معقبة: "لا بد من وقف هذا القتال بأي طريقة من الطرق، والسماح بدخول المساعدات إلى غزة، فهم ليس لديهم ماء أو طعام أو كهرباء".

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