رئيس حزب المصريين الأحرار: قمة السلام غدا بالقاهرة تثبت فشل النظام العالمي

قال الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، إنه استحضره قول للرئيس عبد الفتاح السيسي بالنسبة لقمة القاهرة للسلام غدا، وهو “كدا مصر بقت أد الدنيا”.

وأضاف الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، خلال حواره عبر فضائية “الحياة”، أن الجميع أعينهم على تلك القمة غدا، موضحا أن مصر تثبت فشل النظام العالمي، وهو الأمم المتحدة ومجلس الأمن، الذى تم إنشاؤه بعد الحرب العالمية الثانية، وهو موجود لتقنين وترسيخ الهيمنة العالمية لبعض القوي.

وتابع الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، أن تشكيلة قمة غدا بالنسبة له لها مدلول من جميع دول الخليج والمغرب العربي وأسبانيا وقبرص واليونان وغيرهم، وهو أنه سيخرج بنتائج.