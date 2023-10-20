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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس حزب المصريين الأحرار: قمة السلام غدا بالقاهرة تثبت فشل النظام العالمي

الدكتور عصام خليل
الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار،

قال الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، إنه استحضره قول للرئيس عبد الفتاح السيسي  بالنسبة لقمة القاهرة للسلام غدا، وهو “كدا مصر بقت أد الدنيا”.

وأضاف الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، خلال حواره عبر فضائية “الحياة”، أن الجميع أعينهم على تلك القمة غدا، موضحا أن مصر تثبت فشل النظام العالمي، وهو الأمم المتحدة ومجلس الأمن، الذى تم إنشاؤه بعد الحرب العالمية الثانية، وهو موجود لتقنين وترسيخ الهيمنة العالمية لبعض القوي.

وتابع الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، أن تشكيلة قمة غدا بالنسبة له لها مدلول من جميع دول الخليج والمغرب العربي وأسبانيا وقبرص واليونان وغيرهم، وهو أنه سيخرج بنتائج.

الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار حزب المصريين الاحرار قمة القاهرة للسلام النظام العالمي

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