أخبار التعليم| تعليمات رسمية للمدارس بشأن “خريطة مصر”.. وحافز جديد لمعلمي 6 ابتدائي

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

تلقت جميع مدارس جمهورية مصر العربية، تعليمات رسمية من وزارة التربية والتعليم، بشأن الخرائط التي يتم استخدامها في العملية التعليمية بالمدارس.



هتف قيادات مديرية التربية والتعليم محافظة البحيرة، في مسيرة سلمية كبرى تضامنا" مع فلسطين الآبية، قائلين : بالروح بالدم نفديكي يا فلسطين.. التعليم بتقولها قوية فلسطين عربية".



نظمت أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة عين شمس بالتعاون مع إتحاد طلاب الجامعة ومجالس الإتحاد والأسر والكيانات الطلابية بالكليات وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني للتنديد بممارسات جيش الاحتلال الإسرائيلي وذلك بقيادة الدكتورة غادة فاروق القائم بعمل رئيس جامعة عين شمس

قالت الدكتورة هدى مصطفى مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بأنه تحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تم تنظيم معسكر طلابى بمدرسة عزبة المصرى الإعدادية المشتركة بمركز إدفو وذلك ضمن المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات "دوي".

أعلنت مديرية التربية والتعليم محافظة القليوبية ، عن اطلاق منصة البث المباشر لطلاب المدارس ، والتي تبث مباشرة حصصا تعليمية مع أفضل معلمي القليوبية لجميع المراحل من الأحد القادم .

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن المناهج التعليمية في مصر تم تطويرها بمعايير ممنهجة وخبرات محلية ودولية.

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إضافة فئات معلمي وموجهي الصف السادس الابتدائي، للفئات المستحقة لصرف حافز تطوير التعليم، مع تطبيق قواعد الاستحقاق والصرف السابق تطبيقها على الفئات المشاركة في العام الدراسي السابق.