عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قومي المرأة بأسوان ينظم معسكرا طلابيا ضمن المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات "دوي"

مبادرة دوى بأسوان
مبادرة دوى بأسوان

قالت الدكتورة هدى مصطفى مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بأنه تحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تم تنظيم معسكر طلابى بمدرسة عزبة المصرى الإعدادية المشتركة بمركز إدفو وذلك ضمن المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات "دوي".

وأشارت هدى مصطفى بأن المعسكر تم تنظيمه بالتعاون مع منظمة يونيسف مصر، وحدة تكافؤ الفرص بالإدارة التعليمية بإدفو وبمشاركة 170 طالبة ، وقد تضمن تنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة منها تنظيم دوائر حكى للفتيات ، بالإضافة إلى تنظيم ورش فنية لتعليم الحرف اليدوية البسيطة ، وأعمال الصلصال ، والرسومات الجدارية ، فضلاً عن تقديم عروض وفقرات غنائية وإستعراضية ، وأيضاً تنظيم نادي مشاهدة وحوار للأجيال والمناقشة المجتمعية بين الطالبات وأسرهم. 

أهالى أسوان يشاركون فى دعم الرئيس السيسى بشأن القضية الفلسطينية | صور

أداء صلاة الغائب بمساجد أسوان على أرواح شهداء فلسطين

زيارة منزلية

وكانت قد أكدت الدكتورة هدى مصطفى مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بأنه تحت رعاية محافظ أسوان تم تنظيم عدد 4 آلاف و250 زيارة منزلية إستهدفت توعية عدد 27 ألف 525 من السيدات والرجال والأطفال بقرى ونجوع مركزى إدفو وكوم أمبو وذلك ضمن فعاليات الحملة الممتدة لطرق الأبواب " بلدى أمانة " لنشر التوعية المجتمعية بمختلف القرى والنجوع وخاصة المستهدفة للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة ). 

وقالت هدى مصطفى بأن الحملة تشهد مشاركة متميزة من رائدات فرع المجلس القومى للمرأة وميسرات مجموعات الإدخار والإقراض الرقمى ومجموعة من الشباب المتطوعين ، علاوة على القيادات الدينية من الشيوخ والقساوسة والواعظات والراهبات عضوات مبادرة سفيرات المحبة والسلام .

ورشة عمل للتدريب على مصادر المعلومات المتاحة ببنك المعرفة المصري بجامعة أسوان

محافظ أسوان يفتتح اجتماع لجنة تفعيل ترتيبات التمويل الجديدة لصندوق الاستجابة للخسائر

جهود 

وكان قد أشار اللواء أشرف عطية إلى أهمية الإجتماع الذى يعد فرصة مناسبة للتعرف عن قرب عن التحديات التى تواجه عدد من الدول النامية والتى ترتبط وتتأثر بتغير المناخ ، بالإضافة إلى دوره الفعال فى تسريع عملية إنشاء الترتيبات التمويلية اللازمة للدول المتضررة وتحديد آليات إستخدام الموارد المالية. 

وأوضح أشرف عطية بأن أسوان هى مدينة السد العالى الذى يعزز من الأمن المائى لمصر ، كما أنها تتمتع بتنوع فريد لمصادر الطاقة المتجددة تم إستغلالها فى إنشاء أكبر محطات للطاقة الشمسية ببنبان بطاقة 1460 ميجاوات ، بجانب التوسع فى إنشاء محطة أخرى للطاقة الشمسية بفارس بطاقة 500 ميجاوات لتكون فارس أول قرية نموذجية خضراء وخالية من ملوثات الكربون. 

وأضاف عطية إلى أن محافظة أسوان تعد من أكثر المحافظات المصرية تأثراً بتغير المناخ حيث تعانى من إرتفاع درجات الحرارة وخاصة فى السنوات الأخيرة ، بجانب إنخفاض مستويات المياه الجوفية. 

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تجنب انتشار الصراع.. أول تعليق من رئيس الوزراء البريطاني بعد لقاء السيسي

ربنا ياخدك وقوتنا الخشنة هتبسطك| انغام تلقن أفيخاي أدرعي درسا قاسيا.. وعمرو أديب يوجه رسالة نارية

قمة القاهرة الدولية للسلام.. قائمة الدول المشاركة لبحث تطورات القضية الفلسطينية غدًا

هل يفعلها العرب مثل حرب أكتوبر؟| انحسار تدفق الغاز الإسرائيلي.. قصة ناقلة مصر والجزائر

قبل لقاء الأهلي وسيمبا.. إنفانتينو يكشف فريقه المفضل في دوري السوبر الإفريقي

5 قنوات مجانية.. موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني بدوري السوبر

أنابيب الأوكسجين.. الكشف عن شروط الاحتلال الإسرائيلي لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة

قرار مهم من التعليم بشأن «خريطة مصر» المستخدمة في التدريس لطلاب المدارس

موضوعات متعلقة

أهالى أسوان يشاركون فى دعم الرئيس السيسى بشأن القضية الفلسطينية | صور

ترشيحاتنا

باحث : تصريحات الرئيس السيسي عن صحراء النقب عملت هيستيريا في إسرائيل

سوريا.. أصوات عنيفة يصل صداها إلى قرى ريف القنيطرة.. ماذا يحدث؟

لـ إسرائيل وغيرها.. تفاصيل تمويل طلبه البيت الأبيض من الكونجرس

غلق باب التصويت في انتخابات الزمالك

ارتباك دفاعي .. كهربا يتعادل لـ الأهلي أمام سيمبا

بضربة رأسية.. كانوتي يضيف ثاني أهداف سيمبا التنزاني في شباك الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدي شعرة منه.. فلسطيني صغير السن يودع شقيقه بطريقة مؤثرة

بدي يوسف.. مشهد صادم لطبيب يجد جثة ابنه بين المصابين في غزة

طريقة عمل بسكوت الشوفان والموز | بمذاق لا يقاوم

لبسناكم بيچامات كستور.. القصة الكاملة لهجوم أنغام على الإسرائيلي أفيخاي أدرعي

فيديو

نجوم كرة قدم عرب مهددين بالإيقاف لدعمهم القضية الفلسطينية.. فيديوجراف

مدرس انتهك جسد طالبة الإسكندرية في غياب والدتها وعندما حضرت كانت المفاجأة.. ماذا فعل؟ «فيديوجراف»

أبكى الجميع.. قصة الطفل الفلسطيني محمد أبو لولي وماذا فعلت معه هيا الشعيبي «فيديوجراف»

مخطط تفريغ قطاع غزة.. مشروع إسرائيلي كشفه السيسي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: هنا القاهرة.. هنا السلام... هنا الحكمة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وعد الله ووعد بلفور

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إسرائيل تحفر قبرها الأبدي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: اسْلَمِي يا مِصْر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: من ذكريات أكتوبر في حطين

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: انتخابات الزمالك لحظة حاسمة في تاريخ النادي

د. هشام فريد

هشام فريد يكتب: مصر العظمى مفتاح الحل في المنطقة

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: مطار العريش قِبلة أنظار العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ