قومي المرأة بأسوان ينظم معسكرا طلابيا ضمن المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات "دوي"

قالت الدكتورة هدى مصطفى مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بأنه تحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تم تنظيم معسكر طلابى بمدرسة عزبة المصرى الإعدادية المشتركة بمركز إدفو وذلك ضمن المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات "دوي".

وأشارت هدى مصطفى بأن المعسكر تم تنظيمه بالتعاون مع منظمة يونيسف مصر، وحدة تكافؤ الفرص بالإدارة التعليمية بإدفو وبمشاركة 170 طالبة ، وقد تضمن تنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة منها تنظيم دوائر حكى للفتيات ، بالإضافة إلى تنظيم ورش فنية لتعليم الحرف اليدوية البسيطة ، وأعمال الصلصال ، والرسومات الجدارية ، فضلاً عن تقديم عروض وفقرات غنائية وإستعراضية ، وأيضاً تنظيم نادي مشاهدة وحوار للأجيال والمناقشة المجتمعية بين الطالبات وأسرهم.

زيارة منزلية

وكانت قد أكدت الدكتورة هدى مصطفى مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بأنه تحت رعاية محافظ أسوان تم تنظيم عدد 4 آلاف و250 زيارة منزلية إستهدفت توعية عدد 27 ألف 525 من السيدات والرجال والأطفال بقرى ونجوع مركزى إدفو وكوم أمبو وذلك ضمن فعاليات الحملة الممتدة لطرق الأبواب " بلدى أمانة " لنشر التوعية المجتمعية بمختلف القرى والنجوع وخاصة المستهدفة للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة ).

وقالت هدى مصطفى بأن الحملة تشهد مشاركة متميزة من رائدات فرع المجلس القومى للمرأة وميسرات مجموعات الإدخار والإقراض الرقمى ومجموعة من الشباب المتطوعين ، علاوة على القيادات الدينية من الشيوخ والقساوسة والواعظات والراهبات عضوات مبادرة سفيرات المحبة والسلام .

جهود

وكان قد أشار اللواء أشرف عطية إلى أهمية الإجتماع الذى يعد فرصة مناسبة للتعرف عن قرب عن التحديات التى تواجه عدد من الدول النامية والتى ترتبط وتتأثر بتغير المناخ ، بالإضافة إلى دوره الفعال فى تسريع عملية إنشاء الترتيبات التمويلية اللازمة للدول المتضررة وتحديد آليات إستخدام الموارد المالية.

وأوضح أشرف عطية بأن أسوان هى مدينة السد العالى الذى يعزز من الأمن المائى لمصر ، كما أنها تتمتع بتنوع فريد لمصادر الطاقة المتجددة تم إستغلالها فى إنشاء أكبر محطات للطاقة الشمسية ببنبان بطاقة 1460 ميجاوات ، بجانب التوسع فى إنشاء محطة أخرى للطاقة الشمسية بفارس بطاقة 500 ميجاوات لتكون فارس أول قرية نموذجية خضراء وخالية من ملوثات الكربون.

وأضاف عطية إلى أن محافظة أسوان تعد من أكثر المحافظات المصرية تأثراً بتغير المناخ حيث تعانى من إرتفاع درجات الحرارة وخاصة فى السنوات الأخيرة ، بجانب إنخفاض مستويات المياه الجوفية.