تعليم القليوبية تعلن إطلاق منصة بث مباشر لطلاب المدارس

أعلنت مديرية التربية والتعليم محافظة القليوبية ، عن اطلاق منصة البث المباشر لطلاب المدارس ، والتي تبث مباشرة حصصا تعليمية مع أفضل معلمي القليوبية لجميع المراحل من الأحد القادم .

وأوضحت مديرية التربية والتعليم محافظة القليوبية ، أن منصة البث المباشر التي يتم الاعلان عنها الان لطلاب مدارس القليوبية ، هي منصة مجانية لا تحتاج لدفع أي رسوم للاستفادة منها .

وقالت مديرية التربية والتعليم محافظة القليوبية في بيان رسمي لها : يمكن الدخول على منصة البث المباشر لطلاب مدارس القليوبية من اي بريد إلكتروني ، لحضور الحصص في التوقيتات التي سيتم الاعلان عنها في جدول أسبوعي عن طريق الرابط المخصص لكل حصة او مسح كود الحصة بالموبايل ، علما بأن الأمر يتطلب تنزيل برنامج teams

وشددت مديرية التربية والتعليم محافظة القليوبية على أنه يمكن مشاهدة الحصة المسجلة بعد بثها مباشرة على منصة البث المباشر لطلاب مدارس القليوبية من خلال الرابط التالي : http://livestream.moe.eg/login

جدول البث المباشر

وكان قد وأكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الوزارة حريصة علي التخفيف عن كاهل أولياء الأمور وإتاحة الفرصة لتحقيق أقصي درجات التحصيل للطلاب، مشيرًا إلى أن الوزارة قامت بعمل بنوك أسئلة في إطار مشروع "التقويم من أجل التعلم" بداية من العام الدراسي الحالي، والذي يأتي استكمالًا لسلسلة الإجراءات التي تنفذها الوزارة التي تهدف لمساعدة الطلاب على التحصيل الدراسي الفعال وتحقيق أقصى استفادة من خلال تطوير المحتوى الدراسي والنهوض بمستوى العملية التعليمية .

كما أشار الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن الإدارة المركزية لتطوير المناهج قامت بإعداد مواد تعليمية وتدريبية لمناهج كافة المراحل الدراسية وتضم طرق الشرح بالتفصيل مع التدريبات، حيث تم طرحها على موقع الوزارة مجاناً للطلاب قبل بداية العام الدراسي، ويمكن الاطلاع عليها من خلال الرابط التالي : https://moe.gov.eg/elearningenterypage/

وتابع الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة أتاحت أيضا منصات البث المباشر ، فضلا عن الاستعانة بأفضل المعلمين المتميزين في قنوات "مدرستنا"، مشيرا إلى أن بث شرح المواد التعليمية المختلفة للمرحلة الثانوية بدأ يوم الأحد الماضي، موجها بمتابعة الطلاب للمواد التعليمية والتدريبية على المنصات والقنوات .

ووجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أيضا باستغلال فترات المشاهدة وجذب الطلاب للمدارس خاصة في المرحلة الثانوية من خلال الأنشطة، مؤكدًا على أهمية اليوم الرياضي والثقافي والفني واكتشاف الموهوبين، مشيرًا إلى أن الوزارة ستقوم بعمل مسابقات وتصفيات والإعلان على قنوات مدرستنا عن الفائزين في المجالات المختلفة كريادة الأعمال والجوانب الرياضية والثقافية.

وأوضح الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة أعدت حقيبة تدريبية للطلاب بعنوان "دور المدرسة فى تفعيل المواطنة" لتعريف الطلاب بالمشروعات القومية والاستحقاقات الدستورية وتعزيز روح الولاء والانتماء لديهم، مما يسهم فى زيادة معلومات الطلاب عن الموضوعات الهامة المتعلقة بوطنهم وزيادة درجة الوعي لديهم.