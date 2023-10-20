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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إطلاق اسم الناقد رؤوف توفيق علي إحتفالات كتاب ونقاد السينما بالعيد الذهبي للجمعية

صدى البلد

قررت الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما برئاسة الناقد السينمائي الامير اباظة اطلاق اسم الناقد الكبير الراحل رؤوف توفيق علي احتفالات  الجمعية بالعيد الخمسين  لإنشائها الذي تستعد الجمعية للإحتفال به بعد إنتهاء فترة الحداد علي ضحايا العدوان الاسرائيلي علي غزة.

يذكر ان الناقد السينمائي الكبير رؤوف توفيق ترأس مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط أربعة دورات ، اثنتان منها عامي 1997,1989 وعامي 2004,2005 وشهد المهرجان خلال رئاسته طفرة نوعية في فعالياته وضيوفه.

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والاستاذ رؤوف توفيق هو ناقد سينمائي ينمتي الي الجيل الثاني من نقاد السينما المصرية الذي ساهم في نهضة السينما المصرية منذ الستينات وحتي نهاية العقد الثاني من الالفية الحالية. 

وترأس مجلة صباح الخير منذ منتصف التسعينات وحقق طفرة لافتة خلال رئاسته لتحريرها ، كما أصدر عدة مؤلفات منها سينما الحب والسينما عندما تقول لا.

كما كرمته الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما التي كان عضواً بمجلس إدارتها لسنوات تقترب من الربع قرن واصدرت عنه كتابا من تأليف الناقد السينمائي سمير شحاتة ،كما أقامت حفلا لتكريمه بالمجلس الأعلي للثقافة حضره مع زوجته الكاتبة الكبيرة مني ثابت واسرته وتلاميذه ،كتب الاستاذ رؤوف توفيق اربعة افلام سينمائية منها من فضلك واحسانك ،مستر كاراتيه ، مشوار عمر ، زوجة رجل مهم.

كما حصل على تكريم من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط وكان رئيسا شرفيا للمهرجان لعدة سنوات. 
 

الاسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط أفلام سينمائية البحر المتوسط الإسكندرية السينمائي

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