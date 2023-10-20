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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خلال أسبوع .. فيلم تايلور سويفت The Eras Tour يحقق أرقام إيرادات عالية

تايلور سويفت
تايلور سويفت

حقق فيلم تايلور سويفت الجديد The Eras Tour، أرقام عالية في شباك التذاكر العالمي، بعد توقعات بتصدره قوائم الإيرادات قبل طرحه. 

بدء عرض فيلم تايلور سويفت The Eras Tour منذ حوالي أسبوع، وبلغت إيراداته على مستوى العالم حوالي 124 مليون دولار، فيما حقق في البوكس أوفيس الأمريكي 93 مليون دولار، ويقترب من تحقيق 100 مليون.

تقدم تايلورسويفت في فيلمها الجديد Taylor Swift: The Eras Tour تجربة موسيقية فريدة من نوعها، وخاصة بهذه الأيقونة الغنائية التي حققت نجاحا كبيرا في سوق الأغاني العالمية. 

يستعرض الفيلم سلسلة من حفلات تايلور سويفت وجولتها الغنائية، ويشاركها عدد من الراقصين على مسارح مختلفة، وتدور أحداثه في مدة حوالي ثلاث ساعات. 

مرت المغنية العالمية تايلور سويفت بأيام ومواقف غير مرضية مؤخرا، بعدما مرت بشكل شخصي بتجارب صعبة أثرت على حياتها كان أبرزها انفصالها عن الملحن والعازف ماتي هيلي.

 

انتشر فيديو  لها منذ فترة عن موقف تعرضت له تايلور سويفت على المسرح، حينما ابتلعت حشرة بالخطأ أثناء غنائها، ما تسبب في توقف الحفل، ومحاولتها حل الموقف. 

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