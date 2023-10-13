اليوم.. انطلاق طرح فيلم تايلور سويفت الجديد وتوقعات بتحقيقه أرقام إيرادات عالية

تستقبل السينمات العالمية اليوم فيلم تايلور سويفت الغنائي الموسيقى الجديد Taylor Swift: The Eras Tour الذي حضرت العرض الخاص له منذ يومين بحضور بيونسيه وأصدقائها في الوسط الفني.

يعرض فيلم تايلور سويفت Taylor Swift: The Eras Tour وسط توقعات بتحقيقه إيرادات تتخطى 100 مليون دولار في افتتاحية عرضه، وهو رقم مبالغ فيه بحسب وصف عدد من المواقع الأجنبية.

تقدم تايلورسويفت في فيلمها الجديد Taylor Swift: The Eras Tour تجربة موسيقية فريدة من نوعها، وخاصة بهذه الأيقونة الغنائية التي حققت نجاحا كبيرا في سوق الأغاني العالمية.

يستعرض الفيلم سلسلة من حفلات تايلور سويفت وجولتها الغنائية، ويشاركها عدد من الراقصين على مسارح مختلفة، وتدور أحداثه في مدة حوالي ثلاث ساعات.

مرت المغنية العالمية تايلور سويفت بأيام ومواقف غير مرضية مؤخرا، بعدما مرت بشكل شخصي بتجارب صعبة أثرت على حياتها كان أبرزها انفصالها عن الملحن والعازف ماتي هيلي.

انتشر فيديو لها منذ فترة عن موقف تعرضت له تايلور سويفت على المسرح، حينما ابتلعت حشرة بالخطأ أثناء غنائها، ما تسبب في توقف الحفل، ومحاولتها حل الموقف.



أثناء الغناء في حفلها بشيكاغو، توقفت تايلور سويفت فجأة عن الغناء، وبدأت في السعال ثم قالت للجمهور إنها ابتعلت حشرة، ولكنها في أمان حاليا، ليتحول الأمر إلى مادة للسخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.