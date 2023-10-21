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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فتحي سند: أتوقع رحيل أوسوريو عن الزمالك

اوسوريو
اوسوريو

نشر الإعلامي أحمد شوبير جزءًا من تصريحات فتحي سند، عبر حسابه بموقع "تويتر" .

 

وكتب شوبير :"ملعب أون تايم | فتحي سند "أتوقع قرب رحيل أوسوريو عن نادي الزمالك وهناك عدم اقتناع به داخل الفريق وأيضا بين الجماهير"


 أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات الزمالك عن حضور 22704 عضو في الجمعية العمومية للنادي لانتخاب مجلسالإدارة الجديد.

وأسفرت عن الانتخابات عن فوز القائمة الموحدة بالكامل في سباق الانتخابات.

وجاءت النتيجة كالتالي:


رئيس مجلس الإدارة 
حسين لبيب  15229


نائب الرئيس

هشام نصر 9480

أمين الصندوق


حسام المندوه   11430


عضوية مجلس الإدارة فوق السن


 

أحمد سليمان  15433

حسين السيد 10628

عمرو أدهم 10772

محمد طارق 10744

هاني شكري  12011

هاني برزي 12528


عضوية مجلس الإدارة الشباب

أحمد خالد حسنين 13617

رامي إبراهيم نصوحي 11039

نيرة الأحمر  14202

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