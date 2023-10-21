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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مصرية تلقن مذيعة CNN درسا قاسيا بسبب فلسطين .. ماذا قالت؟

رحمة زين
رحمة زين

تدوال عدد من رواد السوشيال ميديا مقطع فيديو للمراسلة مصرية رحمة زين التى لقنت مراسلة سي إن إن CNN ( كلاريسا وارد ) درسا قاسيا .


وقامت رحمة زين وهي تتحدث باللغة الانجليزية : اين قناتك ؟لتغطية هذا الحدث ،قولي الحقيقة ، نتفهم انكي موظفة وانك فقط ناطقة باسمهم ، ، انا افهم ان لديكي سياسة خارجية ، افهم انك تتحدثي نيابة عن حكومتك.

 

وتابعت رحمة زين:"  انتم دولة تطلب حرية التعبير عن الرأي ، هي في الواقع ما ادي الي ظهور حماس ، نحن نشاهد احتلالًا ونري نتيجه صمتكم ، تشوهون صورة العرب ، نحن نقف مع الفلسطيين ، نحن نقف مع العرب ، اين هي اصواتنا ، اصواتنا يجب ان تسمع ايضا".

رحمة زين السي إن إن حماس

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