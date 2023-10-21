مصرية تلقن مذيعة CNN درسا قاسيا بسبب فلسطين .. ماذا قالت؟

تدوال عدد من رواد السوشيال ميديا مقطع فيديو للمراسلة مصرية رحمة زين التى لقنت مراسلة سي إن إن CNN ( كلاريسا وارد ) درسا قاسيا .



وقامت رحمة زين وهي تتحدث باللغة الانجليزية : اين قناتك ؟لتغطية هذا الحدث ،قولي الحقيقة ، نتفهم انكي موظفة وانك فقط ناطقة باسمهم ، ، انا افهم ان لديكي سياسة خارجية ، افهم انك تتحدثي نيابة عن حكومتك.

وتابعت رحمة زين:" انتم دولة تطلب حرية التعبير عن الرأي ، هي في الواقع ما ادي الي ظهور حماس ، نحن نشاهد احتلالًا ونري نتيجه صمتكم ، تشوهون صورة العرب ، نحن نقف مع الفلسطيين ، نحن نقف مع العرب ، اين هي اصواتنا ، اصواتنا يجب ان تسمع ايضا".