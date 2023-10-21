ابن الحاج أحمد يتذيل الأعلي مشاهدة في مصر

تمكن فيلم “ ابن الحاج أحمد ” من الدخول الي قائمة الاعمال الاعلي مشاهدة فى مصر ، وذلك عبر منصة شاهد .

وتذيل فيلم “ ابن الحاج أحمد ” قائمة الاعلي مشاهدة ، حيث أحتل المركز التاسع من أصل 10 مراكز تضمهم القائمة .

فيلم ابن الحاج أحمد هو البطولة المنفردة الأولى لـ"شيكو" بعد عدد كبير من التجارب الناجحة التي اشتهر من خلالها الثلاثي الذي يضم أحمد فهمي وهشام ماجد كان آخرها فيلم الحرب العالمية الثالثة، ثم مجموعة تجارب ثنائية مع النجم هشام ماجد كان آخرها فيلم قلب أمه، ومسلسل اللعبة الذي حقق نجاحا كبيرا في مواسمه الثلاثة الأولى وفي انتظار موسمه الرابع.

ويشارك في بطولة ابن الحاج أحمد كل من سيد رجب ورحمة أحمد ومصطفى غريب وصبري فواز ومحمد لطفي وعايدة رياض، والفيلم من تأليف أحمد محي ومحمد محمدي، عن فكرة عمرو سلامة، ومن إنتاج شركة الطاهر ميديا برودكشن وشركة سينرجي فيلم.

ومن ناحية اخري عرض لشيكو خلال الأسابيع المصابة مسلسل “اللعبة”، تدور أحداثه حول المنافسة المستمرة بين «وسيم الصريطي»، وصديق طفولته مظهر عبدالرحمن «ماظو»، والتى بدأت منذ الطفولة وتطورت حتى صناعة اللعبة، وفى كل جزء يتولى مسئولية اللعبة شخص مختلف، تأليف فادى أبوالسعود وأحمد والي.