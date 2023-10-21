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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فنانة شابة تطلب تبني طفلة فلسطينية.. تفاصيل

صدى البلد

أعلنت الفنانة الشابة هدير عبد الناصر عبر صفحتها الرسمية على موقع الصور والفيديوهات الشهير “ إنستجرام ” ، عن رغبتها في تبني طفلها من فلسطين .

وقالت هدير عبد الناصر : عندي استعداد كامل اني اخدها واتكفل بيها في بيتي من غير ما تتريقوا عليا لو في امكانيه ل ده انا مستعده ده انا اتمني اخدهم كلهم بس ازاي ده ممكن يحصل ؟ ازاي أقدر أوصلها.

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كان قد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مصورة توثق لحظة انقاذ طفلة صغيرة من قطاع غزة من تحت الأنقاض وذلك بعد قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي لمنزلها بالقطاع.

ومنذ قليل، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، باستشهاد 18 شخصًا على الأقل وإصابة 79 آخرين معظمهم من الأطفال والنساء، في قصف إسرائيلي على خان يونس جنوب قطاع غزة.

وكان أخر أعمال هدير عبد الناصر هو مسلسل نعمة الافوكاتو ومن المقرر عرضه في رمضان المقبل، حيث تدور أحداثه فى إطار اجتماعي، من خلال محامية تدخل في صراعات مع طليقها ضمن أحداث العمل، والعمل مكون من 15 حلقة.


"نعمة الأفوكاتو" من بطولة مي عمر، أحمد زاهر، أروى جودة، سلوى عثمان، كمال أبورية، طارق النهري، ولبنى ونس، تأليف مهاب طارق ومحمد سامي، وإخراج محمد سامي.

 

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