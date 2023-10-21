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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في حالة صعبة.. سمسم شهاب يطالب الدعاء لزوجته

سمسم شهاب
سمسم شهاب

ناشد الفنان سمسم شهاب عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك جمهوره الدعاء الي زوجته .

 

وقال سمسم شهاب : : أسألكم الدعاء لزوجتي فهي في حالة صعبة.. اللهم اشفي كل مريض يارب العالمين.

طرح الفنان سمسم شهاب الأغنية الدعائية لفيلم " دولارات دولارات " على  القنوات الفضائية  وموقع الفيديوهات الشهير  يوتيوب .

 

 "دولارات دولارات"  كلمات الشاعر عماد عبيد، ألحان خالد سلطان، توزيع طه الحكيم، هندسه صوتيه محمد جوده، إشراف عام  أحمد سمسم شهاب.


أغنية دولارات دولارات ذات طابع خفيف لايت مختلف عن  الأعمال السابقة شهاب.

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وتدور أحداث فيلم « دولارات دولارات» فى إطار أكشن لايت كوميدى، إلا وهى داخل ملهى ليلى يحتضن بين جدرانه مجموعة مختلفة من الشخصيات والأحداث عن طريق نماذج مختلفة بالمجتمع، وتظهر به بعض الشرائح الذين يتعرضون لتغيرات وظروف اجتماعية تقلب حياتهم رأسا على عقب، لتعطى درسا صريحا للحفاظ على تعزيز القيم والمبادئ داخل نفوسنا مهما كانت الظروف
والمتغيرات الاجتماعية وغيرها.

 فيلم «دولارات دولارات» بطولة نضال الشافعى، مدحت تيخا، صلاح عبد الله، أمينة، هاله فاخر، راندا البحيرى، منه فضالى، محمود حافظ، محمد اوتاكا، حسن عبد الفتاح، طاهر أبو ليله، علاء مرسى، روان فؤاد، إبراهيم المصرى، سمسم شهاب، ياسر الزنكلونى، محمود فارس، علاء زينهم، صبرى عبد المنعم، إبرام سمير، وقصه سيناريو وحوار طارق رمضان ومن إخراج محمد خضرى.

الفنان سمسم شهاب سميرة سعيد سمسم شهاب صلاح عبد الله صبري عبد المنعم طارق رمضان عيشها بفرحة

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