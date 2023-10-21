حماس تنشر فيديو إطلاق سراح الرهينتين الأمريكيتين | شاهد

نشرت حركة المقاومة الإسلامية في فلسطين "حماس"، اليوم السبت، لقطات مصورة توثق لحظة إطلاقها سراح أمريكيتين كانتا محتجزتان لديها منذ انطلاق عملية طوفان الأقصى 7 أكتوبر الماضي في الأراضي المحتلة.

ووصفت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش، إطلاق حركة حماس سراح الأمريكيتين، الجمعة، بأنه يمثل "بارقة أمل".

وقالت سبولياريتش، في بيان، إن الصليب الأحمر ساعد في تسهيل إطلاق سراح الأمريكيتين بنقلهما من غزة إلى إسرائيل، مشيرةً إلى أن استعداد اللجنة الدولية لزيارة باقي الأسرى وتسهيل أي عملية إفراج في المستقبل.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، قالت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر: "لا يمكن أن يبقى الفلسطينيون في غزة بانتظار المساعدات التي يحتاجونها بشدة". وأضافت: "ندعو بشكل عاجل إلى وقف القتال والسماح بدخول المساعدات الإنسانية".

وذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أنه تم إطلاق سراح جوديث تاي رعنان وناتالي شوشانا رعنان بعد حوالى أسبوعين من خطفهما من كيبوتس ناحال عوز.