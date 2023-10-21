في ذكري وفاته.. 5 أعمال استوحتها الدراما المصرية من أعمال أنيس منصور

يحل اليوم ذكري وفاة الكاتب الكبير أنيس منصور ، والذى يعد واحد من أهم وأبرز الكتاب فى تاريخ الصحافة والادب المصري .

نشأ أنيس منصور في قرية مصرية قريبة من مدينة المنصورة .حفظ أنيس منصور القرأن الكريم في سن صغير في كتاب القرية وكان له في ذلك الكتاب حكايات عديدة حكى بعضها في كتابه "عاشو في حياتي".



كان أنيس منصور الأول على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة حصل على ليسانس آداب عام 1947 وعمل أستاذا في قسم الفلسفة ثم بعد ذلك تفرغ للكتابة والعمل الصحفي في مؤسسة أخبار اليوم والأبداع الأدبي .

أنيس منصور

سافر أنيس منصور ودار الدنيا فكتب الكثير في آداب الرحلات وألف كتب عديدة منها "حول العالم 200يوم" و"اليمن ذلك المجهول" و"أعجب الرحلات في التاريخ". كانت له كتابات من وراء الطبيعة ومن أشهر كتبه في هذا المجال "لعنة الفراعنة ".

ونظراً لاهمية كتابات أنيس منصور ومؤلفاته فقد تم الاستعانة بها فى الاعمال الفنية ن وفي السطور التالية نرصد أبرز تلك الاعمال .

أنيس منصور

من الذي لايحب فاطمة :

تم تحويلها الى عمل تليفزيوني وشارك فى بطولته كل من شيرين سيف النصر وجيهان نصر وأحمد عبد العزيز وكريمة عبد العزيز .

درات أحداث العمل حول شخص يتعرض لمصاعب في مصر من رفض أهل حبيبته زواجه منها وفقدان عمله فيسافر إلى قريبه في النمسا للبحث عن عمل مناسب، ولكن لا يجده فيقيم لدي مجموعة من المصرين المهاجرين ويتعرف على مارجريت التي تعتنق الإسلام وتتزوجه.

غاضبون وغاضبات :

عمل تليفزيوني ، تدور أحداثه فى إطار حلقات منفصلة ، وقد ناقش عدد من القضايا التى تهم المجتمع المصري .

العمل شارك فى بطولته كل من شيرين سيف النصر وشريف منير ، وقام بإخراجه أحمد صقر .

يعود الماضي :

تدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي حول الطبيب النفسي (صلاح نور الدين)، والذي يتميز بعلاقاته الطيبة بمرضاه، ومحاولاته لمساعدتهم في تخطي مشاكلهم النفسية.

العمل شارك فى بطولته عدد من الفنانين عماد رشاد وروجينا مجدي كامل وحسن فهمي ، ومن إخراج محمد النقلي

عريس لفاطمة :

ودارت أحداث العمل حول عبد الحميد صاحب شركة الملابس (محمد رضا) لديه أربعة أبناء:فريدة (صفاء السبع) وليلى (سماح أنور) وفاطمة (شيرين) وزينهم (حسين إبراهيم) بطل الملاكمة بالصدفة. عبد الحميد قاسي جدًا على بناته ويفكر في تزويج بناته كما فعل مع ابنته الكبرى فريدة التي قام بتزويجها لمحسن (سامي العدل) ،حينما يجد خطابًا غراميًا بالخطأ موجه لفتحيه صديقة فاطمة ويظن أنه لها ،يبدأ في رحلة البحث عن عريسٍ لها.

مدرسة الحب :

يتناول الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي المشكلات والصعوبات التي تواجه الأزواج، والتغيرات التي تطرأ على العلاقة الزوجية ما بين البدايات الجميلة الرومانسية، وصعوبة الحياة الواقعية بعد فترة من الزواج ، وقام ببطولته الهام شاهين وصلاح السعدني .