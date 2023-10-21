بطولة جماعية .. القائمة الكاملة لابطال فيلم ميناتل وموعد عرضه

تعاقد عدد من الفنانين على المشاركة فى بطولة فيلم “ ميناتل ” ، والذى تدور احداثه فى إطار إجتماعي، ويعتمد على البطولة الجماعية .

محسن محي الدين

ومن بين الفنانين الذين تعاقدوا على بطولة الفيلم محسن محي الدين وسلوي عثمان وطارق النهري وعبد العزيز مخيون وأحمد سلامة وياسر علي ماهر وليلى عز العرب وعلا رامي وجميل برسوم .

سلوي عثمان

فيلم ميناتل من أخراج أحمد صالح الكيلاني ومن تأليف ورشة نهاوند محمد عزب ومحمود عياد ورايح النعيمي ، ومن المقرر عرضه عام 2024 .

علا رامي

وكان أخر اعمال محسن محي الدين هو مسلسل طير بينا قلبي ، والذى عرض خارج الماراثون الرمضاني .

عبد العزيز مخيون

وشارك في مسلسل "طير بنا يا قلبي" ريم مصطفى، ، محسن محي الدين ، بسمة ، سلوي عثمان ، هاله فاخر ، احمد صيام ، ماجده منير ، حازم سمير ، نور محمود ، اسماعيل فرغلي ، عمرو عبدالعزيز ، ابرام سمير ، ليلي حسين ،، الطفله ريما مصطفي ، الطفل سليم مصطفي، ومن تأليف باسم علي الخطيب - إسلام شتا - أحمد رجب حسن ،وإخراج عصام نصار و إنتاج شركة " آرت ميكرز " للمنتج " أحمد عبدالعاطي".

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أحداث مسلسل طير بنا يا قلبي



تدور أحداثه فى إطار اجتماعى كوميدى حول الأسرة ومنظومة التعليم عبر قالب درامى يظهر خلال الحلقات، التى تدور حول عائلة ثرية تقوم بإنشاء مدرسة إنترناشونال، ويسلط الضوء على مشاكل التعليم والفارق بين المدارس الإنترناشونال والمدراس الحكومية والعديد من الصراعات التى يدخل بها أولياء الأمور من أجل تربية أبنائهم.