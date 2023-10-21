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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الدوري الإسباني.. ريال مدريد في مهمة تأمين الصدارة أمام إشبيلية

فريق ريال مدريد
فريق ريال مدريد

يحل فريق ريال مدريد ضيفا ثقيلا امام على إشبيلية، اليوم السبت، في تمام السابعة والنصف مساء، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني.

ويسعى فريق ريال مدريد بقيادة مديره الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي، لتحقيق الفوز في مباراة اليوم وتأمين صدارة الليجا.

وجاءت قائمة ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى :لونين، كيبا، دييجو بينييرو.
خط الدفاع : كارفاخال، ألابا، لوكاس فاسكيز، فران جارثيا، روديجر، ميندي.
خط الوسط: بيلينجهام، كروس، مودريتش، كامافينجا، فالفيردي، تشواميني.
خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريجو، خوسيلو، إبراهيم دياز.
على الجانب الآخر، يتسلح إشبيلية بعاملي الأرض والجمهور لإسقاط ريال مدريد 

ومن المقرر أن تشهد مباراة اليوم مشاركة سيرجيو راموس، مدافع فريق إشبيلية، ضد فريقه السابق ريال مدريد، لأول مرة منذ مغادرته الملكي في 2021.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني برصيد 24 نقطة، بينما يتواجد إشبيلية في المركز ال14 برصيد 8 نقاط.

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