لجنة الشؤون الخارجية بالشيوخ: موقف مصر مشرف منذ بداية القصف على غزة|فيديو

قالت سماء سليمان ، وكيل لجنة الشؤون الخارجية والعربية والافريقية بمجلس الشيوخ ، إن ما يحدث في فلسطين ابادة جماعية ، وجرائم حرب ، ولم تحدث في تاريخ القضية الفلسطينية من قبل .

وتابعت سماء سليمان ، خلال لقائها لبرنامج " صباح البلد " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد "، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي احمد حمدي ، أن الموقف المصري كان مشرفا منذ بداية القصف ، وعبر عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام حفل تخرج الكليات العسكرية ، وتبعه حديثه في مجلس الامن القومي المصري .

وأشارت إلى أن لقاءات الرئيس عبد الفتاح السيسي مع المسؤولين بالعالم تذاع على الهواء مباشرةً وذلك لدحض أي إدعاءات سلبية قد تقال عن مصر .

وعلى جانب آخر ، أصدرت السفارة الأمريكية في إسرائيل، اليوم السبت بيانا بشأن فتح معبر رفح بين قطاع غزة وسيناء .

وقالت السفارة الأمريكية، إنه وصلتنا معلومات تفيد بأن معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر سيفتح يوم السبت 21 أكتوبر الساعة 10:00 صباحا بالتوقيت المحلي.