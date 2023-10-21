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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الرئيس السيسي للقادة والزعماء: شعوب العالم تترقب مواقفنا في هذه اللحظة التاريخية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي ، إن  شعوب العالم كله تترقب مواقفنا في هذه اللحظة التاريخية الدقيقة ، اتصالا بالتصعيد العسكري في إسرائيل والأرض الفلسطينية . 

وأكد الرئيس السيسي: "نحن أمام أزمة غير مسبوقة تتطلب الاهتمام الكامل لحيلولة دون اتساع رقعة الصراع، ولذلك لقد وجهت إليكم الدعوة اليوم لنناقش معًا العمل على التوصل إلى توافق محدد على خارطة طريق تستهدف إنهاء المأساة المصرية الحالية".
 

 

وتستضيف مصر مؤتمر دولي (قمة القاهرة الدولية للسلام)، اليوم السبت الموافق 21 أكتوبر؛ لبحث الحرب المتصاعدة بين إسرائيل وحركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في قطاع غزة، مستقبل القضية الفلسطينية وعملية السلام.

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