أبوالغيط: هناك حرب إسرائيلية مسعورة على غزة وندعو لوقف إطلاق النار

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، إن هناك حربًا إسرائيلية مسعورة على غزة متابعا: "وأود أن أوجز كلمتي فيما يلي، وينبغي على المجتمع الدولي الدعوة لوقف اطلاق النار ووضع حد للقصف الوحشي ضد الاهالي.

وتابع الأمين العام لجامعة الدول العربية، خلال مؤتمر القاهرة الدولي للسلام: "من الضروري فتح ممرات لإيصال المساعدات الإنسانية وتمرير إمدادات الماء والغذاء والطاقة لأهل القطاع، والجامعة العربية ترفض كافة أنواع العنف ضد المدنيين ونستنكر بشدة التقارير التي تشبه البعض بالبربارية.

وتستضيف مصر مؤتمرا دوليا (قمة القاهرة الدولية للسلام)، اليوم السبت الموافق 21 أكتوبر؛ لبحث الحرب المتصاعدة بين إسرائيل وحركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في قطاع غزة، مستقبل القضية الفلسطينية وعملية السلام.

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسى أهمية أن تسفر القمة عن مخرجات تسهم فى وقف التصعيد الجاري، وللتعامل مع الوضع الإنسانى الآخذ فى التدهور، وإعطاء دفعة قوية لمسار السلام.