آخر استعدادات شاحنات الإغاثة التابعة لمؤسسة أبو العينين قبل الدخول لقطاع غزة| شاهد

تشهد شاحنات المساعدات الإنسانية التابعة لمؤسسة أبو العينين، الاستعدادات النهائية لدخول غزة لشعب فلسطين.

وانتهت المهمة الأولى من المشهد الذي يحدث أمام معبر رفح البري من الجانب المصري، حيث بدأت الشاحنات التي دخلت الأراضي الفلسطينية بالخروج بعد تفريغ المساعدات وتسليمها للإغاثة الدولية ، وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

20شاحنة

تم افتتاح معبر رفح البري الساعة العاشرة صباح اليوم السبت ، وادخال20 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة ..وذلك بعد نجاح مصر في جهودها الدبلوماسية في السماح بإدخال المساعدات.

وقد عبر الشباب المصري المرافقين للقافلة وخاصة من أهالي سيناء، عن فرحتهم ببدء دخول المساعدات ونجاح جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الأطراف المعنية السماح بإدخال المساعدات الإنسانية لدعم الأشقاء الفلسطينيين.

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