عضو تنسيقية الأحزاب: مصر هي كلمة السر في القضية الفلسطينية

قالت جميلة زكي عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسين، إنه منذ بداية القصف الإسرائيلي على غزة من الأسبوع الماضي في فلسطين فالجميع يشعر بأقصي درجات الالم النفسي ومن هنا جاء دور القيادة السياسية فى مصر في ظل الحروب والظروف الصعبة التي تمر بها البلاد الا أن القيادة السياسية قالت إن القيادة الفلسطينية من أولاويات مصر وأنها دائما وابدا جزء من المصريين.



وأكدت زكي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج 8 الصبح المذاع على فضائية الدى أم سي تقديم الإعلامية هبة ماهر، أن مصر هي كلمة السر في القضية الفلسطينية وانه في ظل كل الضغوط التي يتعرض لها العالم، إلا أن مصر وقفت بجانب الأشقاء الفلسطينين، لافتة إلى أن ملف الأمن القومي هو ما يشغل مصر.

الحفاظ على الأمن القومي لمصر



وأكدت ،عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، أن الجميع فوض الرئيس عبد الفتاح السيسي لحل القضية الفلسطينية والحفاظ على الأمن القومي لمصر.

وأضافت ، باتخاذ ما يلزم للحفاظ على الأمن القومي المصري وتوصيل المساعدات الإنسانية والدعم للاشقاء الفلسطينين.