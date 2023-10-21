مصر قالت كلمتها.. فتح معبر رفح ودخول المساعدات إلى غزة

فتح معبر رفح وتدفق المساعدات نحو قطاع غزة

قدمت مذيعة “صدى البلد” رنا عبد الرحمن تغطية عن الفرحة الكبيرة بفتح معبر رفح البري الحدودي مع قطاع غزة لإدخال المساعدات الإنسانية والمواد الإغاثية الموجودة منذ أيام عند المعبر لدعم أهالي القطاع الذي يعيشون واحدة من أصعب أيامهم تحت قصف إسرائيلي متواصل منذ السبت قبل الماضي.

المساعدات تم تجهيزها داخل مصر سواء من قبل مؤسسة حياة كريمة أو التحالف الوطني للعمل الأهلي الدولي أو غيرها من الأجهزة والمؤسسات.

وهناك قطاع كبير من المساعدات الدولية التي وصلت إلى مطار العريش الذي خصصته مصر لاستقبال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة من خارج البلاد.

ويعتبر فتح معبر رفح لمرور المساعدات لغزة هو واحد من ضمن الجهود التي تقوم بها مصر كداعم للقضية الفلسطينية.

ويأتي فتح المعبر تزامناً مع إقامة فعاليات قمة القاهرة للسلام بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث سبل التفاوض اليوم، بحضور عدد من قيادات دول العالم الكبرى.

ونجحت مصر بالتعاون مع الشركاء الدوليين في وقف القتال بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية، و إدخال المساعدات الغذائية والطبية إلى سكان غزة.

ويعتبر سكان غزة محاصرين منذ 15 يوما على خلفية تنفيذ حماس عملية طوفان الأقصى داخل المدن والبلدات العربية المحتلة.

وأصدرت السفارة الأمريكية في إسرائيل اليوم السبت، أكدت فيه أنه تم التوصل لمعلومات تفيد بأن معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر سوف يفتح اليوم السبت 21 أكتوبر في تمام العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي.

وعن الفترة الزمنية التي سيستمر خلالها فتح المعبر، أكدت السفارة الأمريكية في إسرائيل في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني أنه إذا تم فتح الحدود، فلا توجد معلومات بشأن إلى أي مدى سوف تبقى مفتوحة أمام المواطنين الأجانب لمغادرة غزة.

وتوقعت أن العديد من الأشخاص سيحاول العبور في حالة فتح الحدود، ويجب على المواطنين الأمريكيين الذي يحاولون دخول مصر أن يتوقعوا بيئة فوضوية وغير منظمة على جانبي المعبر.