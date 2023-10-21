الولايات المتحدة تحث جميع الأطراف على إبقاء معبر رفح مفتوحا

علىوزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم السبت، جميع الأطراف على إبقاء معبر رفح إلى غزة مفتوحا لتمكين استمرار وصول المساعدات.

قال وزير الخارجية الأمريكي إن افتتاح الطريق هذا الصباح جاء نتيجة أيام من المشاركة الدبلوماسية الأمريكية الشاملة في المنطقة.

وحذر بلينكن، من أن حماس يجب ألا تتدخل في تقديم هذه المساعدة المنقذة للحياة، مضيفًا: المدنيون الفلسطينيون ليسوا مسؤولين عن إرهاب حماس المروع، ولا ينبغي أن يعانوا بسبب أعمالها المنحرفة.

وقال في بيان نشرته الجارديان البريطانية، أن الولايات المتحدة ترحب بتسليم قافلة مكونة من 20 شاحنة تحمل مساعدات إنسانية تشتد الحاجة إليها لسكان غزة، وهي الأولى منذ الهجمات المميتة التي تشنها إسرائيل علي مدنيي غزة.

أكد وزير الخارجية الأمريكي، شكر شركاء الولايات المتحدة في مصر وإسرائيل والأمم المتحدة على تسهيل المرور الآمن لهذه الشحنات عبر معبر رفح الحدودي. وبهذه القافلة، يبدأ المجتمع الدولي في معالجة الأزمة الإنسانية في غزة التي تركت سكانها دون الحصول على ما يكفي من الغذاء والماء والرعاية الطبية والمأوى الآمن.

كان افتتاح طريق الإمداد الأساسي هذا نتيجة لأيام من المشاركة الدبلوماسية الأمريكية الشاملة في المنطقة والتفاهم الذي توصل إليه الرئيس بايدن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال زيارته الأخيرة لإسرائيل. منذ تلك الزيارة، عمل المبعوث الخاص ديفيد ساترفيلد مع حكومتي إسرائيل ومصر، وكذلك الأمم المتحدة، للإشراف على تنفيذها.

وأكد بيان الخارجية الأمريكية علي إبقاء تدفق المساعدات، قائلا: نحث جميع الأطراف على إبقاء معبر رفح مفتوحا لتمكين استمرار حركة المساعدات التي تعتبر ضرورية لرفاهية شعب غزة.

وأضاف البيان، لقد كنا واضحين: يجب على حماس ألا تتدخل في تقديم هذه المساعدة المنقذة للحياة.

قال وزير الخارجية الأمريكي، إن المدنيين الفلسطينيين ليسوا مسؤولين عن الإرهاب المروع الذي تمارسه حماس، ولا ينبغي لهم أن يعانوا بسبب أعمالها. وكما قال الرئيس بايدن، إذا سرقت حماس هذه المساعدة أو حولتها، فإنها بذلك تثبت مرة أخرى أنها لا تهتم برفاهية الشعب الفلسطيني، ومن الناحية العملية فإنها ستعيق المجتمع الدولي من القدرة على تقديم هذه المساعدة.

وشدد بلينكين على وجوب حماية أرواح المدنيين، ويجب أن تصل المساعدة بشكل عاجل إلى المحتاجين. سنواصل العمل بشكل وثيق مع الشركاء في المنطقة للتأكيد على أهمية الالتزام بقانون الحرب، ودعم أولئك الذين يحاولون الوصول إلى بر الأمان أو تقديم المساعدة، وتسهيل الوصول إلى الغذاء والماء والرعاية الطبية والمأوى للمواطنين أينما كانوا في غزة.

وأفاد وزير الخارجية الأمريكي، أنه لا توجد أولوية أعلى من سلامة المواطنين الأمريكيين في الخارج، وتستعد فرق السفارة الأمريكية بالقاهرة لمساعدة هؤلاء المواطنين الأمريكيين. إننا نعمل بلا كلل، بما في ذلك مع الدول الشريكة والحليفة التي لديها مواطنون في غزة، لضمان قدرتهم على مغادرة منطقة الصراع بأمان.