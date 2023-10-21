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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

اللواء محمد أمين.. مسيرة مشرفة لمستشار الرئيس للشئون المالية

اللواء محمد أمين
اللواء محمد أمين نصر

توفي اللواء محمد أمين نصر، مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية وأمين صندوق تحيا مصر؛ بعد صراع مع المرض.

واللواء محمد أمين من مواليد قرية العزيزية مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية. 

اللواء محمد أمين

ومن المقرر أن يتم تشييع جثمان الفقيد في جنازة عسكرية من مسجد المشير طنطاوي، غدًا، على أن يقام العزاء ، الإثنين ، بقاعة السلام الرئيسية بمسجد المشير طنطاوي.

القوات المسلحة

تدرج اللواء محمد أمين بجميع المناصب القيادية داخل القوات المسلحة حتى وصل إلى رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة.

تعينه مستشار للرئيس

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي في السابع والعشرين من يونيو  عام 2019 ؛ قرارا جمهوريا رقم ٢٩١ لسنة ٢٠١٩، بتعيين محمد أمين ابراهيم عبد النبي نصر مستشارا لرئيس الجمهورية للشئون المالية.

وفاة اللواء محمد أمين

توفي اللواء محمد أمين نصر في الواحد والعشرين من أكتوبر عام ٢٠٢٣ بعد فترة معاناه مع المرض .

اللواء محمد أمين نصر
اللواء محمد أمين وفاة اللواء محمد أمين صندوق تحيا مصر مسجد المشير طنطاوى هيئة الشئون المالية القوات المسلحة

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