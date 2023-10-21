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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

غدًا .. إنطلاق أولى حلقات مسلسل عيشها بفرحة

صدى البلد

تنطلق أولى حلقات حكاية "عيشها بفرحة"، لهبة مجدي وهاني عادل يوم الأحد المقبل 22 أكتوبر الجاري.

وتعد "عيشها بفرحة" ثالث حكايات مسلسل 55 مشكلة حب والذي حقق نجاحًا كبيرًا منذ انطلاق أولى حكاياته على شاشة قنوات ON نهاية شهر سبتمبر الماضي.

وتعرض الحلقة الأولى من حكاية عيشها بفرحة على شاشة قناة ON مساء يوم الأحد المقبل .

وتذاع حكاية عيشها بفرحة من الأحد إلى الخميس ولمدة أسبوعين.

حكاية "عيشها بفرحة" من بطولة هاني عادل وهبة مجدي، وحسن أبو الروس، ورانيا منصور، ونور إيهاب، ومحمود ياسين جونيور، ياسر فرج و عدد آخر من الفنانين و تأليف عمرو محمود ياسين و إخراج البير مكرم، و تدور الأحداث فى إطار اجتماعى رومانسى من خلال قصة إنسانية.

عيشها بفرحة هبه مجدى هاني نبيل

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