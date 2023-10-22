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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أستاذ القانون الدولي: إسرائيل ترى أن فلسطين أرضا مستباحة

الدكتور نبيل حلمى
الدكتور نبيل حلمى أستاذ القانون الدولى

قال الدكتور نبيل حلمي أستاذ القانون الدولي، إن  الشعب الفلسطيني يدافع عن نفسه وأرضه ضد غازٍ ومحتل.

وأضاف نبيل حلمي، خلال حواره مع برنامج "مساء دى ام سى"، المذاع عبر قناة "دى ام سى"، أن اتفاقيات جنيف، التي أقرت بعد الحرب العالمية الثانية ركزت على حماية المدنيين خلال الحروب.

 أرض مستباحة

وأكد أستاذ القانون الدولى قائلا:" إسرائيل ترى أن فلسطين أرضا مستباحة تفعل فيها ما تشاء، لافتا إلى أن قمة مصر للسلام ركزت على العدالة والقيم الإنسانية وحق الشعب الفلسطيني فى أرضه. 

وأضاف أستاذ القانون الدولي، أن أقوى ما قاله الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ هو التأكيد على أنه لا تفريط في سيناء. 

القانون الدولي الشعب الفلسطيني الحرب العالمية الثانية الحرب العالمية قمة مصر للسلام

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