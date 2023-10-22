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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الدفاع السعودي لنظيره الفرنسي: يجب استعادة مسار السلام في الشرق الأوسط

أرشيفية
أرشيفية

قال وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، السبت، إنه أكد لوزير القوات المسلحة الفرنسي سيباستيان ليكورنو، ضرورة وقف العمليات العسكرية في غزة وحماية المدنيين.

وأضاف الوزير السعودي بحسابه على منصة إكس (تويتر سابقاً)، أنه شدد على أهمية الالتزام بالقانون الدولي الإنساني واستعادة مسار السلام في الشرق الأوسط.

وتابع قائلاً: "استعرضت مع وزير القوات المسلحة الفرنسية علاقات بلدينا وتعاوننا الدفاعي والتنسيق المشترك الرامي لتهدئة الأوضاع في المنطقة".

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وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أكد أهمية بذل كافة الجهود لخفض التصعيد في غزة، وضمان عدم اتساع رقعة العنف، لتجنب أي تداعيات خطيرة على الأمن والسلام في المنطقة والعالم.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن الأمير محمد بن سلمان قوله خلال اجتماع مع السيناتور الأميركي ليندسي جراهام في الرياض، إن من المهم "تهيئة الظروف لعودة الاستقرار واستعادة مسار السلام بما يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة".

وأوضحت الوكالة أن الاجتماع أيضاً شهد استعراض علاقات الصداقة بين السعودية والولايات المتحدة وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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