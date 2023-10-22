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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

نفخ بكمبروسر.. استدعاء شهود العيان في واقعة معاق الحوامدية

صدى البلد

أمرت جهات تحقيق جنوب الجيزة، باستدعاء شهود العيان في واقعة مقتل طفل معاق ذهنيا على يد عامل "نفخ فيه بكمبروسر هواء" بمنطقة الحوامدية للاستماع لأقوالهم.

وأمرت النيابة بتشريح الجثة وإعداد تقرير وافٍ عن أسباب الوفاة، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ظروف وملابسات الحادث.

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 البداية..

 تلقى اللواء عبد الرحمن سكر قطاع الجنوب إخطارًا من إدارة شرطة النجدة باستقبال أحد المستشفيات جثة صبي يعاني إعاقة ذهنية ووجود شبهة جنائية في الوفاة.

تحريات الرائد عبد الباقي أمين رئيس مباحث الحوامدية بينت أن عاملا بمصنع اعتدى على الضحية ونفخه بوساطة كمبروسر هواء ليفارق الحياة نتيجة إصابته مصابًا بنزيف، بتقنين الإجراءات تمكنت مأمورية من ضبط المتهم وأقر بجريمته، وتحرر محضر بالواقعة وأحاله اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.

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