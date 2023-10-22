عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مانشستر يونايتد يفوز على شيفيلد بثنائية في الدوري الإنجليزي

صدى البلد

نجح فريق مانشستر يونايتد في تحقيق الفوز على نظيره شيفيلد يونايتد، بهدفين مقابل هدف، في إطار الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم مانشستر يونايتد بالهدف الأول في الدقيقة 28 عن طريق ماكتوميناي، بينما تعادل شيفيلد عن طريق مكبورني في الدقيقة ٣٤ من ركلة جزاء.

وجاء هدف الفوز لفريق مانشستر يونايتد في الدقيقة ٧٧ عن طريق دالوت.

تشكيل مانشستر يونايتد:

حراسة المرمى: اونانا

خط الدفاع: دالوت، إيفانز، ليندلوف، ماجواير.

خط الوسط: أمرابط، برونو فيرنانديز، مكتوميناي.

خط الهجوم: راشفورد، انتوني، هويلوند.

وبهذه النتيجة، يحتل فريق مانشستر يونايتد المركز الثامن برصيد ١٥ نقطة، فيما يأتي شيفيلد في المركز الأخير بنقطة واحدة.

مانشستر يونايتد شيفيلد الانجليزي الدوري الإنجليزي الدوري الانجليزي الممتاز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لأول مرة في الدوري المصري: مدير فني يستقيل بين الشوطين | ماذا حدث ؟

قمة القاهرة للسلام| السيسي ينهي حلم الاحتلال الإسرائيلي في سيناء

أمطار وشبورة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس غدًا

أول تعليق من أحمد سليمان على تهنئة الأهلي لمجلس إدارة الزمالك الجديد

لا بيان ختامي لـ قمة القاهرة للسلام.. متحدث الرئاسة يوضح السبب

بيراميدز يسعى لخطف اللاعب| الغضب يسيطر على نجم الأهلي ويطلب الرحيل.. ومفاجأة لـ الشناوي

عيار 14 كسر حاجز 1600 جنيه.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب

خالد الغندور يطرح سؤالا بعد خماسية الزمالك في سموحة

ترشيحاتنا

أستاذ علوم سياسية: حاملة الطائرات الأمريكية ليست من أجل غزة فقط

جمال شعبان يكشف حقيقة شائعة تناول الأسبرين بعد الـ40 للوقاية من الجلطات

جيش الاحتلال الإسرائيلي: استهداف "خلية" لحزب الله في جنوب لبنان

مانشستر يونايتد يفوز على شيفيلد بثنائية في الدوري الإنجليزي

أخبار مصر على مدار 24ساعة.. قمة القاهرة للسلام من دون بيان ختامي

نجم الأهلي السابق يحرج رئيس كاف بسبب حكم مباراة سيمبا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل فاهيتا اللحم بالفلفل الملون

فوائد قشور البصل الصحية| لن تتوقعها

طريقة عمل الزيتون المخلل التفاحى

مع عدم الإفراط فيه.. فوائد تناول الترمس لمرضى السكر

فيديو

مو صلاح «إفيكت».. ماذا فعلت جماهير ليفربول في مدرجات الأنفيلد؟ «فيديوجراف»

رفضوا تهجير الفـ.لسطـ.ينيين| زعماء العالم يدينون أحداث غزة.. ماذا حدث في قمة السلام؟

اللعنة حضرت.. حرق ديوان نتنياهو وهجمات إلكترونية على مستشفيات إسرائيل

ملياردير شهير يتنبأ بـ حرب عالمية ثالثة تخلق نظامًا جديدًا.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. يوسف العميري

د. يوسف العميري يكتب : لماذا عبدالفتاح السيسي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: السلام والأمن والكرامة على أرض مصر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وخطَّة جيورا إيلاند

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بقي الزعتر والزيتون نحن باقون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الأسئلة الصعبة في حرب غزة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مصر سيناء قبل التاريخ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لأجلك يا مدينة الصلاة.. أصلي

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: هنا القاهرة.. هنا السلام... هنا الحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ