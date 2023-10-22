مانشستر يونايتد يفوز على شيفيلد بثنائية في الدوري الإنجليزي

نجح فريق مانشستر يونايتد في تحقيق الفوز على نظيره شيفيلد يونايتد، بهدفين مقابل هدف، في إطار الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم مانشستر يونايتد بالهدف الأول في الدقيقة 28 عن طريق ماكتوميناي، بينما تعادل شيفيلد عن طريق مكبورني في الدقيقة ٣٤ من ركلة جزاء.

وجاء هدف الفوز لفريق مانشستر يونايتد في الدقيقة ٧٧ عن طريق دالوت.

تشكيل مانشستر يونايتد:

حراسة المرمى: اونانا

خط الدفاع: دالوت، إيفانز، ليندلوف، ماجواير.

خط الوسط: أمرابط، برونو فيرنانديز، مكتوميناي.

خط الهجوم: راشفورد، انتوني، هويلوند.

وبهذه النتيجة، يحتل فريق مانشستر يونايتد المركز الثامن برصيد ١٥ نقطة، فيما يأتي شيفيلد في المركز الأخير بنقطة واحدة.