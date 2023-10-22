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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بيتر ميمي يستكمل مشاهد مسلسل الحشاشين .. خاص

بيتر ميمي
بيتر ميمي

قال المخرج بيتر ميمي أنه مشغول حاليًا بتصوير مسلسل الحشاشين الذى من المفترض أن يعرض فى الماراثون الرمضاني القادم.

وأضاف بيتر ميمي فى تصريحات ل"صدي البلد" أنه الأن يستكمل تصوير مشاهد مسلسل الحشاشين داخل مصر ليعرض فى الماراثون الرمضانى القادم 2024 وأن الأحداث مستوحاه من أحداث واقعية حدثت بالفعل فى القرن الواحد والعشرون ، ويأتي ذلك بعد أن تم تأجيله من العرض خلال رمضان الماضي بسبب إنشغال أبطال العمل بأعمال أخرى.

مسلسل الحشاشين:

وكان قد طرح النجم كريم عبد العزيز برومو مسلسل الحشاشين المأخوذ من أحداث حقيقية من القرن الحادى والعشرين، تمهيداً لعرضه فى شهر رمضان المقبل 2024، ليكون أول الأعمال التى تحجز مكانها فى دراما رمضان العام المقبل، وظهر كريم فى البرومو بالبحر يحاول النجاة ويقول: "اطمن.. مفيش ألم.. مفيش موت.. فيه طيران أسرع من البرق لروحك.. من هنا للجنة.. أنا صاحب مفتاح الجنة.. أنا حسن ابن الصباح

ومسلسل "الحشاشين" سيناريو وحوار عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، شريف سلامة، ميرنا نور الدين، أحمد كشك، سوزان نجم الدين، ياسر على ماهر، وعدد آخر من الفنانين الشباب.

ويعد فيلم بيت الروبي هو آخر أعمال بيتر ميمي، والعمل ضم عدد كبير من النجوم أبرزهم: كريم عبد العزيز، نور اللبنانية، تارا عماد، كريم محمود عبد العزيز، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف ريم القماش ومحمد الدباح، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي .

 

 

اخبار بيتر ميمى الحشاشين بيت الروبي

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