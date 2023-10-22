عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نبيل الحلفاوي عن مؤتمر قمة القاهرة للسلام: الوضع أصعب مما نتصور

صدى البلد

علق الفنان نبيل الحلفاوي على مؤتمر قمة القاهرة للسلام والذي أقيم بدعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمشاركة قادة ورؤساء حكومات ومبعوثي عدد من الدول الإقليمية والدولية لبحث الحرب المتصاعدة  بين الشعب الفلسطيني وقوات الاحتلال الإسرائيلي.

 

ونشر نبيل الحلفاوي منشورا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "X": "المؤتمر كشف أن الوضع أصعب مما نتصور، أطراف الصراع وصلت إلى نقطة اللا عودة، فلسطين والأردن ومصر في مواجهة إسرائيل وأمريكا وبعض الحكومات الأوروبية.

 

وأضاف نبيل الحلفاوي: "محور الصراع التهجير القسري، الضوء الأخضر لإسرائيل ما زال متوهجًا لتحقيق الهدف، الوحدة الوطنية لم تعد اختيارًا هنا يظهر معدن المصريين".

 

واستضافت مصر قمة القاهرة للسلام، بمشاركة قادة ورؤساء حكومات ومبعوثي عدد من الدول الإقليمية والدولية لبحث الحرب المتصاعدة بين إسرائيل وحركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في قطاع غزة، ومستقبل القضية الفلسطينية وعملية السلام... ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد، العديد من الأخبار المهمة المتعلقة بالشأن المحلي وأخرى تتعلق بالشأن الإقليمي والعالمي لاحتواء التصعيد العسكري في غزة على مدار الـ 24 ساعة الماضية.. نعرض أبرزها في السطور الآتية.

 

شهدت العاصمة الإدارية الجديدة "قمة القاهرة للسلام" التي حضرها قادة ورؤساء حكومات ومبعوثي عدد من الدول الإقليمية والدولية، للتشاور والنظر فى سبل الدفع بجهود احتواء الأزمة المتفاقمة في قطاع غزة، وخفض التصعيد العسكرى بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني الذى راح ضحيته آلاف القتلى من المدنيين الأبرياء منذ اندلاع المواجهات المسلحة في السابع من أكتوبر.

 

خارطة طريق مصرية لإنهاء مأساة غزة وإعادة إحياء مسار السلام

اقترح الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في قمة القاهرة للسلام، خارطة طريق لإنهاء المأساة الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإحياء مسار السلام في منطقة الشرق الأوسط.

 

3 أولويات رئيسية على أجندة قمة القاهرة للسلام.. ما هي؟

3 أولويات رئيسية جاءت على أجندة قمة القاهرة للسلام التي تحتضنها مصر، على رأسها الوقف الفوري لإطلاق النار، والسماح بإدخال مستدام للمساعدات والإمدادات لـ قطاع غزة الذي يرزح تحت وطأة أوضاع إنسانية صعبة تعصف بسكانه البالغ عددهم نحو 2.3 مليون شخص، فضلا عن السعي للشروع العاجل في تسوية شاملة للنزاع القائم على مبدأ حل الدولتين.

 

أخر أعمال نبيل الحلفاوي مؤتمر قمة قمة القاهرة للسلام إسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيراميدز يسعى لخطف اللاعب| الغضب يسيطر على نجم الأهلي ويطلب الرحيل.. ومفاجأة لـ الشناوي

قمة القاهرة للسلام| السيسي ينهي حلم الاحتلال الإسرائيلي في سيناء

عيار 14 كسر حاجز 1600 جنيه.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب

أول تعليق من أحمد سليمان على تهنئة الأهلي لمجلس إدارة الزمالك الجديد

أمطار وشبورة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس غدًا

لا بيان ختامي لـ قمة القاهرة للسلام.. متحدث الرئاسة يوضح السبب

أول صورة لـ زينة ونجليها في أحدث ظهور

جمهور ليفربول يرفع علم فلسطين داخل المدرجات بعد دعم محمد صلاح

ترشيحاتنا

نفخ بكمبروسر.. استدعاء شهود العيان في واقعة معاق الحوامدية

فضل قيام الليل في الإسلام.. وقته وعدد ركعاته

قرار صادم من فرج عامر بشأن فريق سموحة عقب خماسية الزمالك

إصابة جندي إسرائيلي جراء سقوط صاروخ مضاد للدروع على الحدود اللبنانية

لماذا يتمسك الاحتلال الإسرائيلي باجتياح قطاع غزة بريا؟.. فيديو

محطة توليد كهرباء بغزة: التيار منقطع منذ 10 أيام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمال شعبان يكشف حقيقة شائعة تناول الأسبرين بعد الـ40 للوقاية من الجلطات

طريقة عمل فاهيتا اللحم بالفلفل الملون

فوائد قشور البصل الصحية| لن تتوقعها

طريقة عمل الزيتون المخلل التفاحى

فيديو

مو صلاح «إفيكت».. ماذا فعلت جماهير ليفربول في مدرجات الأنفيلد؟ «فيديوجراف»

رفضوا تهجير الفـ.لسطـ.ينيين| زعماء العالم يدينون أحداث غزة.. ماذا حدث في قمة السلام؟

اللعنة حضرت.. حرق ديوان نتنياهو وهجمات إلكترونية على مستشفيات إسرائيل

ملياردير شهير يتنبأ بـ حرب عالمية ثالثة تخلق نظامًا جديدًا.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. يوسف العميري

د. يوسف العميري يكتب : لماذا عبدالفتاح السيسي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: السلام والأمن والكرامة على أرض مصر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وخطَّة جيورا إيلاند

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بقي الزعتر والزيتون نحن باقون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الأسئلة الصعبة في حرب غزة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مصر سيناء قبل التاريخ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لأجلك يا مدينة الصلاة.. أصلي

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: هنا القاهرة.. هنا السلام... هنا الحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ