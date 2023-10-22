نبيل الحلفاوي عن مؤتمر قمة القاهرة للسلام: الوضع أصعب مما نتصور

علق الفنان نبيل الحلفاوي على مؤتمر قمة القاهرة للسلام والذي أقيم بدعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمشاركة قادة ورؤساء حكومات ومبعوثي عدد من الدول الإقليمية والدولية لبحث الحرب المتصاعدة بين الشعب الفلسطيني وقوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونشر نبيل الحلفاوي منشورا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "X": "المؤتمر كشف أن الوضع أصعب مما نتصور، أطراف الصراع وصلت إلى نقطة اللا عودة، فلسطين والأردن ومصر في مواجهة إسرائيل وأمريكا وبعض الحكومات الأوروبية.

وأضاف نبيل الحلفاوي: "محور الصراع التهجير القسري، الضوء الأخضر لإسرائيل ما زال متوهجًا لتحقيق الهدف، الوحدة الوطنية لم تعد اختيارًا هنا يظهر معدن المصريين".

واستضافت مصر قمة القاهرة للسلام، بمشاركة قادة ورؤساء حكومات ومبعوثي عدد من الدول الإقليمية والدولية لبحث الحرب المتصاعدة بين إسرائيل وحركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في قطاع غزة، ومستقبل القضية الفلسطينية وعملية السلام... ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد، العديد من الأخبار المهمة المتعلقة بالشأن المحلي وأخرى تتعلق بالشأن الإقليمي والعالمي لاحتواء التصعيد العسكري في غزة على مدار الـ 24 ساعة الماضية.. نعرض أبرزها في السطور الآتية.

شهدت العاصمة الإدارية الجديدة "قمة القاهرة للسلام" التي حضرها قادة ورؤساء حكومات ومبعوثي عدد من الدول الإقليمية والدولية، للتشاور والنظر فى سبل الدفع بجهود احتواء الأزمة المتفاقمة في قطاع غزة، وخفض التصعيد العسكرى بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني الذى راح ضحيته آلاف القتلى من المدنيين الأبرياء منذ اندلاع المواجهات المسلحة في السابع من أكتوبر.

خارطة طريق مصرية لإنهاء مأساة غزة وإعادة إحياء مسار السلام

اقترح الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في قمة القاهرة للسلام، خارطة طريق لإنهاء المأساة الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإحياء مسار السلام في منطقة الشرق الأوسط.

3 أولويات رئيسية على أجندة قمة القاهرة للسلام.. ما هي؟

3 أولويات رئيسية جاءت على أجندة قمة القاهرة للسلام التي تحتضنها مصر، على رأسها الوقف الفوري لإطلاق النار، والسماح بإدخال مستدام للمساعدات والإمدادات لـ قطاع غزة الذي يرزح تحت وطأة أوضاع إنسانية صعبة تعصف بسكانه البالغ عددهم نحو 2.3 مليون شخص، فضلا عن السعي للشروع العاجل في تسوية شاملة للنزاع القائم على مبدأ حل الدولتين.