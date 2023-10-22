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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كندا.. الآلاف يحتشدون بالعاصمة في مظاهرة ضخمة لتأييد فلسطين

صدى البلد

احتشد الآلاف من المتظاهرين المؤيدين لفلسطين والرافضين للجرائم الإسرائيلية اليومية في قطاع غزة اليوم، في عدة ساحات بالعاصمة الكندية تورونتو.

وتواجدت قوات الشرطة وقوات مكافحة الشغب بكثافة لتأمين المناطق التي يتواجد فيها المتظاهرون.

وبدأت المظاهرة للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة أمام القنصلية الأمريكية. وضم الحشد عائلات وأطفالا صغارا، ولوح العديد منهم بالأعلام الفلسطينية. وبصرف النظر عن المناوشات الصغيرة، سارت التظاهرة بشكل سلمي.

كما نظمت احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين في دول أخرى السبت، مثل فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا وكوسوفو وأستراليا.

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