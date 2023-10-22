بريطانيا: فتح معبر رفح بوساطة مصرية دليل على قوة الدبلوماسية

قال رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، إن فتح معبر رفح بوساطة مصرية؛ يُعد بمثابة "شهادة على قوة الدبلوماسية".

وأضاف سوناك، في بيان نقلته شبكة (سكاي نيوز) البريطانية، في نشرتها الإنجليزية، أن تسريع الجهود الدبلوماسية أصبح الآن "أكثر أهمية من أي وقت مضى"، موضحاً أن "إعادة فتح معبر رفح إلى غزة هو دليل على قوة الدبلوماسية، حيث توسطت الولايات المتحدة ومصر؛ للتوصل إلى اتفاق لضمان وصول المساعدات الحيوية إلى الشعب الفلسطيني".

ولفت سوناك إلى أن الزعماء في الشرق الأوسط يجب أن يعملوا - أيضاً - على بذل كل ما في وسعهم "لوقف عدوى الصراع" في المنطقة، مشيراً إلى أن التطلعات إلى "مستقبل أكثر سلماً واستقراراً" في المنطقة يجب أن تظل "نصب أعيننا".

وكان سوناك قد زار منطقة الشرق الأوسط - قبل أيام - وكان من بين إحدى أهدافه منع الحرب من الامتداد إلى صراع إقليمي أوسع.