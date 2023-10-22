قمة القاهرة للسلام محور اهتمام كتاب صحف القاهرة

سلط عدد من كتاب الصحف المصرية، في مقالاتهم اليوم /الأحد/ الضوء على قمة القاهرة للسلام، والتي عقدت بالعاصمة الإدارية الجديدة، بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وفي مقاله بصحيفة (الأهرام) قال الكاتب عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة الصحيفة، تحت عنوان /الخطوط الحمراء في محددات الأمن القومي المصري/ "إن المصريين يقفون دائما على قلب رجل واحد في مواجهة أي مخاطر تتعلق بوطنهم، وأمتهم، وها هم هذه الأيام يعلنون الوقوف صفا واحدا خلف قيادتهم مرددين اللاءات الثلاث (لا لتهجير الفلسطينيين..لا لتصفية القضية..لا لاستهداف المدنيين) وهي اللاءات التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمره الصحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتس أثناء زيارته القاهرة يوم الأربعاء الماضي".



وأشار إلى أن لقاء الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء البريطاني ريشى سوناك - أول أمس الجمعة - يؤكد الثوابت المصرية، حينما أوضح له بالأرقام سقوط حوالي 4000 شهيد مدني فلسطيني منذ اندلاع الأزمة الأخيرة في غزة، من بينهم 1500 طفل فلسطيني، وهو ما ترفضه مصر وكل الشعوب الحرة، والضمائر الحية.



وأضاف سلامة:"أن موقف مصر واضح ومحدد قبل الأزمة الأخيرة وبعدها، فلا سلام دون قيام دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967، كما أن مصر ترفض بوضوح كل مخططات التهجير قديما وحديثا، كما تؤكد دائما أنه دون قيام دولة فلسطينية مستقلة تظل الأزمة مشتعلة حتى وإن هدأت قليلا، لأنها سوف تعود مرة أخرى أقوى مما كانت، وهو ما يحدث الآن فعليا".



واختتم بالقول:"أعتقد أن رسالة الرئيس القوية والواضحة، حينما أكد أمس أمام الحضور في قمة القاهرة للسلام أن تصفية القضية الفلسطينية دون حل عادل لن تحدث، قد وصلت إلى دول العالم ليعيد حساباته مرة أخرى؛ لأنها تلخص أسباب الأزمة وتوضح الطريق إلى الحل من القاهرة".

وفي مقاله /بدون تردد/ بصحيفة "الأخبار" وتحت عنوان (قمة القاهرة للسلام) أفاد الكاتب الصحفي محمد بركات بأنه في محاولة جادة ومخلصة للبحث عن السلام والاستقرار في المنطقة، والسعي لإنقاذها من الاندفاع نحو صدام واسع ينزلق بها إلى حرب مدمرة، انطلقت من مصر بالأمس قمة القاهرة للسلام.. القمة انعقدت بحضور الرئيس الفلسطيني وملك الأردن ومشاركة دولية وإقليمية واسعة من الملوك والرؤساء وكبار المسئولين، بدعوة من الرئيس السيسي، في ظل الظروف بالغة الدقة والخطورة التي تعيشها المنطقة الآن، حيث حرب الإبادة الشاملة والجماعية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة طوال الأسبوعين الماضيين وحتى الآن.



وقال الكاتب:"ومن أجل وضع حد للكارثة الإنسانية القائمة حاليا في قطاع غزة، وعمليات القتل الممنهج والإبادة الجماعية والدمار الشامل التي تنفذها إسرائيل دون توقف ودون هوادة في القطاع، تأتي دعوة مصر للقمة يحدوها الأمل، بأن تكون بداية لمزيد من التواصل الدولي والإقليمي لإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية التي هي جوهر ولب الصراع في الشرق الأوسط وأصله وأساسه".



وأضاف أن التحرك المصري ينطلق في لحظة تاريخية تمر بها المنطقة العربية كلها والقضية الفلسطينية على وجه الخصوص، في إطار ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من إرهاب وعقاب جماعي ومحاولات للتهجير القسري، وذلك بهدف واضح من الجانب الإسرائيلي المحتل، وهو السعي إلى إنهاء وتصفية القضية الفلسطينية، وإفراغ الأراضي الفلسطينية المحتلة في غزة والضفة الغربية من أهلها الفلسطينيين أصحاب الأرض، بدفعهم للهجرة القسرية، حتى يتم الخلاص من القضية.



وأشار إلى أنه من أجل ذلك كان إعلان مصر الواضح خلال القمة ومن قبلها، على موقفها الثابت والقوى ضد الجرائم الإسرائيلية البشعة ضد الشعب الفلسطيني، ورفضها القاطع للمحاولات الإسرائيلية المكشوفة للخلاص من القضية الفلسطينية من خلال القضاء على الشعب الفلسطيني إما بالقتل والإبادة الجماعية أو بالتهجير القسري خارج الضفة والقطاع.. ومن أجل ذلك أيضا كان تأكيد مصر القاطع والواضح خلال القمة ومن قبلها، على أن الوسيلة الوحيدة لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة هي أن يحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال، وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على أراضيه المحتلة عام 1967 في إطار حل الدولتين.



وتابع بركات بالقول:"في هذا السياق جاء تأكيد الرئيس السيسي في كلمته بالمؤتمر، على رفض الشعب المصري لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية دون حل عادل وشامل، وتأكيده القاطع أيضا أن ذلك لن يكون على حساب مصر بأي صورة من الصور".

بينما قال الكاتب علاء ثابت في مقاله بصحيفة (الأهرام) تحت عنوان /تحرك مصري على 3 محاور لاحتواء الحرب/ "في الوقت الذي كانت فيه الانفجارات وأصوات الطائرات تختلط بصراخ الأطفال والنساء في غزة، وصفارات الإنذار تدوى في تل أبيب وعسقلان ومستوطنات غلاف غزة، معلنة رشقات من صواريخ الفصائل الفلسطينية المسلحة، كان الرئيس عبد الفتاح السيسي يلتقى المستشار الألماني أولاف شولتس في القاهرة، ويعقد معه اجتماعا حول التطورات الخطيرة في المنطقة، وآخرها المذبحة المروعة في المستشفى الأهلي المعمداني بغزة، التي أودت بحياة نحو خمسمائة ضحية بريئة، وعدد آخر من الجرحى".



وأوضح أن القيادة المصرية قررت أن تتحرك على ثلاثة محاور: الأول هو الوقف السريع لإطلاق النار، حتى لو بهدنة مؤقتة، يمكن تمديدها، وإيصال مواد الإغاثة الطبية والغذائية والوقود ومياه الشرب إلى نحو مليونين و400 ألف نسمة في قطاع غزة، ووضع الرئيس السيسي هذه المهمة في مقدمة أولوياته، لأبعادها الإنسانية والحياتية، مضيفا أن المحور الثاني فهو السعي لعدم توسع الحرب، وثالث المحاور فيتعلق بإعادة إحياء اتفاقية سلام بين الفلسطينيين وإسرائيل على أساس حدود 1967 وإقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية وغزة وعاصمتها القدس الشرقية.



وأضاف أن الرئيس السيسي رفض محاولات تصفية القضية الفلسطينية بالوسائل العسكرية؛ لأنها تم تجريبها ولم تحقق أي نتائج، ولم تسفر إلا عن مزيد من التعقيد والآلام.. أما عن سعى إسرائيل إلى تهجير الفلسطينيين، فقد تصدى له الرئيس بكل قوة، وأكد خطورته الكبيرة.

