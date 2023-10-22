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رئيس التحرير
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محافظات

محافظ الأقصر يشهد عملية "صقر 125" لمجابهة الأزمات والكوارث

صدى البلد

شهد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء وليد الحماقي قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى ، فعاليات التدريب العملى المشترك "صقر 125" لمجابهة الأزمات والكوارث، والذي تنفذه محافظة الأقصر بالتعاون مع قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري وقيادة المنطقة الجنوبية، حيث انطلقت الفعاليات بالمحافظة اليوم السبت، وتستمر حتى يوم الاثنين الموافق 23 أكتوبر الجاري ، وتستهدف التجربة تدريب الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على التنسيق لمجابهة الأزمات والكوارث مع إنشاء معسكر إيواء عاجل بإمكانيات المحافظة. 

جاء ذلك بحضور  عميد أ.ح. محمد إسماعيل المستشار العسكري لمحافظة الأقصر ،وهدى المغربى السكرتير العام للمحافظة ، و محسن الشامى مدير الإدارة العامة للازمات والكوارث ،ورؤساء المدن ووكلاء الوزارات المعنية ومديرى المديريات، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية وكافة الجهات المعنية بالمحافظة.

بدأت فاعليات التدريب بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن.

ورحب المحافظ  باللواء وليد الحماقى قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري وقيادات القوات المسلحة والشرطة المدنية ورؤساء الجهات التنفيذية، مؤكداً أهمية التدريب صقر 125 في التنبؤ بالمخاطر والتهديدات المحتملة مشيراً إلى أن محافظة الأقصر لها أداء متميز في التجارب السابقة كما انها من اوائل المحافظات التي تم إنشاء الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بها وأول محافظة في الصعيد تم إنشاء الشبكة بها.

وأشار قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري الي اهمية التدريب في اختبار قدرة المحافظة علي مجابهة الأزمات والاستفادة من الخبرات والتجارب للتدريبات السابقة للوصول لأنسب اسلوب للتعامل مع الأزمات مشيداً بما شهده من اعداد وتجهيز في ملف التعامل مع مجابهة الأزمات والكوارث بالمحافظة وأسلوب إدارتها ووضع خطط متكاملة، من خلال سيناريوهات واضحة وأساليب تدريبية عالية.

شهدت فاعليات التدريب التي عقدت بديوان عام محافظة الأقصر عرض فيلم تسجيلي عن تاريخ قوات الدفاع الشعبي، وفيلم تسجيلي مشروعات محافظة الأقصر، وفيلم تسجيلي عن شهداء الواجب الوطني أعقبه تكريم 3 من أسر شهداء محافظة الأقصر هم أسرة الشهيد الرائد مصطفي حجاجي واسرة المجند شهيد عماد عبد الملاك أسرة المجند شهيد شعيب احمد، كما تم تبادل الدروع بين المحافظ وقائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري .
تم خلال فاعليات التدريب تقديم عرض الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للإمكانيات المتاحة، اعقبه توجه المحافظ وقائد قوات الدفاع الشعبي والمشاركون في فاعليات التدريب لمقر مخيم الايواء العاجل بنادي المدينة بمدينة الأقصر والذى يحوى مخيم للأيواء ومستشفى ميدانى وصيدلية ومخيمات لإقامة الشعائر الدينية الإسلامية والمسيحية ومدرسة ومركز تأهيل نفسى وأخر ترفيهى رياضى ، ومخيمات تموينية للسلع الأساسية ومخبز ميدانى .

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واختتمت فاعليات اليوم الأول من التدريب بتفقد المحافظ وقائد قوات الدفاع الشعبي والمشاركون في التدريب اصطفاف معدات ومركبات المحافظة بمركز ومدينة الطود جنوب المحافظة ، حيث شارك في الإصطفاف 50% من المركبات والمعدات الهندسية بالمحافظة. 
شارك في فاعليات التدريب المشترك صقر 125 مديرية أمن الأقصر، ومديرية الصحة، الإسعاف، وهيئة الرعاية الصحية ،والشباب والرياضة، التضامن الاجتماعي، التربية والتعليم، الطب البيطري، الطرق والكباري، الكهرباء، هيئة مياه الشرب والصرف الصحي، الأوقاف، المندوب الكنسي، مديرية التموين، المسطحات المائية، البيئة، المتحدث الإعلامي، الهلال الأحمر المصري، بالإضافة إلى عدد من منظمات المجتمع المدني وعدد من فرق الكشافة.

الأقصر الإدارة العامة للأزمات اصطفاف الدفاع الشعبى والعسكرى السكرتير العام القوات المسلحة والشرطة جنوب المحافظة قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري

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