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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

غرفة الطباعة والتغليف تشارك بالملتقى السنوي للصناعة 28 أكتوبر المقبل

صدى البلد

تشارك غرفة صناعة الطباعة والتغليف في اتحاد الصناعات في النسخة الثانية من الملتقي والمعرض الدولي السنوي للصناعة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال الفترة من 28 إلى 30 أكتوبر 2023.

وأكد المهندس نديم إلياس رئيس غرفة الطباعة، أن المعرض يعتبر فرصة جيدة جداً لتنظيم لقاءات ثنائية بين الشركات الأعضاء وزوار المعرض من الدول الأجنبية ، حيث يتحمل المعرض الدولي للصناعة تكاليف استقدام مشترين وشركات أجنبية لزيارة المعرض.

وأشار بيان الغرفة إلي أن ممثلي أكثر من 10 شركات بقطاع التغليف والطباعة يشارك في اللقاءات الثنائية B2B المرتقبة مع الزوار من الدول المختلفة من أجل التوصل إلي توافقات مشتركة في عدد من الملفات لعل أبرزها زيادة الصادرات والتعاون الصناعي وتبادل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة والوقوف على مستجدات الصناعة وعرض أفضل ما توصل إليه القطاع.

وأكد رئيس غرفة الطباعة والتغليف تقديم الدعم الكامل والتسهيلات الإجرائية للاشتراك في الحدث الصناعي الأهم الذي يفتتحه فخامة رئيس الجمهورية من أجل تحقيق أقصى استفادة ممكن للشركات الأعضاء في الغرفة.

صناعة الطباعة والتغليف اتحاد الصناعات المعرض الدولي السنوي للصناعة شركات أجنبية

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