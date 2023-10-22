مفاجأة في إيرادات الأفلام.. محمد فراج مهدد من عمرو عبد الجليل

يشهد الموسم السينمائي الحالي، منافسة قوية بين عدد من الأعمال المهمة، أبرزها فيلم “بيت الروبي” للفنان كريم عبد العزيز، وفيلم “البعبع” بطولة الفنان أمير كرارة، وفيلم “مستر إكس” للفنان أحمد فهمي، ولكنه شهد تراجعا كبيرا في حجم الإيرادات، بسبب الأحداث الجارية، والتي دفعت الجمهور عن العزوف عن مشاهدة الأفلام.

وعرضت مؤخرا 3 أفلام أخرى، هي: “العميل صفر"، “وش في وش” "دولارات دولارات”، وانضم إليهم فيلم “فوى فوى فوى".

وبلغت إيرادات الأفلام في شباك التذاكر بالسينما، أمس السبت، 833.383 جنيها، حسبما كشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

فيلم فوى فوى فوى

استطاع فيلم “فوي فوي فوي”، بطولة محمد فراج تصدر إيرادات السينما داخل مصر منذ طرحه، ليحتل المركز الأول.

وحقق الفيلم مساء أمس إيرادات بلغت 250.681 جنيها، ويقوم ببطولته محمد فراج ونيللي كريم.

فيلم الخميس اللى جاى

بينما حقق فيلم “الخميس اللى جاى” إيرادات بلغت قيمتها 139.974 جنيه ليحتل بذلك المركز الثانى.

فيلم الخميس اللي جاي، من بطولة عمرو عبد الجليل، مي كساب، سليمان عيد، إسلام إبراهيم، أحمد سلطان، إخراج حسن صالح.

فيلم وش في وش

وجاء في المركز الثالث فيلم “وش في وش”، الذى يقوم ببطولته كلا من: محمد ممدوح وأمينة خليل وأنوشكا وبيومي فؤاد وتأليف وإخراج خالد الحلفاوي وحقق الفيلم إيرادات بلغت قيمتها 120.884 جنيهات.

ويناقش الفيلم الأزمات الزوجية التي تتسبب فيها الأسر بين الطرفين.

فيلم العميل صفر

احتل فيلم “العميل صفر” المركز الرابع بين قائمة الأفلام المعروضة حاليا فى السينمات، حيث حقق الفيلم إيرادات بلغت قيمتها 105.879 جنيهات.

وتدور أحداث الفيلم، في إطار كوميدي، حول فرد أمن يحلم أن يكون بطلاً مثل جيمس بوند، لكنه يفشل في ذلك ويتعرض للعديد من المواقف الكوميدية.

فيلم حسن المصري

حقق فيلم "حسن المصرى" إيرادات بلغت قيمتها 90.699 جنيها؛ ليأتي فى المركز الخامس.

ويندرج العمل ضمن نوعية أفلام الأكشن والتشويق، ويشارك في بطولته دياموند بو عبود، مراد مكرم، فريال يوسف، ولينا صوفيا، وتمت كتابة السيناريو بواسطة نورا لبيب وسمر طاهر، وإخراج سمير حبشي.

فيلم سكر

بينما حقق فيلم “سكر” إيرادات بلغت 102.693 جنيها ليأتي في المركز السادس بعد أسبوع من عرضه فى السينما.

والفيلم يعد عودة للفنانة ماجدة زكى ويشاركها البطولة فى الفيلم الفنانة حلا الترك.

فيلم بيت الروبي

تراجع فيلم “بيت الروبي” عن تصدر شباك التذاكر بالسينمات المصرية.

وحقق الفيلم إيرادات وصلت إلى 13.817 جنيها، ليحصل على المركز السابع بين الأعمال التي يتم عرضها حاليا في السينمات، إلا أنها المرة الأولى التي يحقق فيها أقل من مليون جنيه منذ عرضه.

فيلم "بيت الروبي" بطولة كريم عبد العزيز، ونور اللبنانية، وكريم محمود عبد العزيز، وتارا عماد، وسمر جابر، والطفلين معاذ جاد ولوسيندا، وضيوف الشرف محمد عبد الرحمن توتا، وسارة عبد الرحمن، وشريف دسوقي، وحاتم صلاح، ومحمود السيسي، ومصطفى أبو سريع، وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج بيتر ميمي.

ويقدم فيلم “بيت الروبى” فكرة كوميدية إنسانية مع طرح قضية مهمة تشغل الجمهور حالياً، ألا وهى تحكم السوشيال ميديا في العديد من الأمور، ومهنة الإنفلونسر التي انتشرت بقوة خلال السنوات الأخيرة، وذلك من خلال زوجين تسببت السوشيال ميديا في أزمة كبيرة في حياتهما جعلهما يبتعدان عن القاهرة والعيش في طابا، وبعد عودتهما إلى القاهرة للانتهاء من بعض الأوراق يقرران مواجهة المجتمع وتخطى أزمتها، ولكن تعود السوشيال ميديا للوقوف أمامهما.

أولاد حريم كريم

حقق فيلم أولاد حريم كريم 5122 جنيها فى جميع السينمات بالقاهرة وباقي المحافظات، ليكون مفاجأة للجميع ليحتل بذلك المركز الثامن.

والفيلم يقوم ببطولته كل من مصطفى قمر وعلا غانم وداليا البحيري وبسمة وبشرى وعمرو عبد الجليل وإخراج على إدريس وتأليف زينب عزيز.

فيلم مستر إكس

حقق فيلم “مستر إكس” إيرادات بلغت 1835 جنيها، ليأتي في المركز التاسع، وهو العمل الذى يقوم ببطولته أحمد فهمى وهنا الزاهد.

فيلم “مستر إكس” تدور أحداثه في إطار كوميدي حول مستر إكس الذى يسعى إلى تحريض الرجال على عدم الزواج أو الطلاق من أزواجهن.

فيلم البعبع

حقق فيلم “البعبع”، إيرادات بلغت 1799 جنيها، ليأتي فى المركز العاشر.

فيلم “البعبع” يقوم ببطولته كل من أمير كرارة وياسمين صبري ومحمد عبد الرحمن وإخراج حسين المنياوي، وتدور أحداثه حول بلطجي يتوب عن الإجرام ويتعرض للعديد من المواقف الكوميدية.