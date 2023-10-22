كليات جامعة القاهرة تنظم تدريبات للطلاب.. تؤهل عملي لسوق العمل بشكل صحيح.. و«التجارة» تعلن عن دورات يومية من البنوك

جامعة القاهرة : هذه طرق تأهيل الطلاب لسوق العمل

تجارة القاهرة : لدينا دورات تدريبية طول العام من البنوك



تنظم كليات جامعة القاهرة تدريبات للطلاب خاصة لطلاب الفرق الثالثة والرابعة، وذلك مقابل أعمال السنة للكليات التى لديها تدريب ميدانى، ويكون التدريب خلال شركات أو معامل أو متاحف مثلما تقوم به كلية الآثار جامعة القاهرة.

كشف الدكتور رضا الخريبى، عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة، عن التدريبات الميدانية الخاصة بالطلاب.

وقال الدكتور رضا الخريبى، إن الكلية تلزم الطالب بالنزول لتدريب ميدانى بشكل إجباري، خاصة فى المستوى الثالث، ويقوم الطالب بالتدريب فى إحدى الشركات لتطبيق ما تمت دراسته ، وبعد الانتهاء يقدم للكلية ما يفيد أنه انتهى من فترة التدريب.

وأضاف "الخريبى" أن الجامعات بصفة عامة تلتزم بالجانب الأكاديمي تجاه الطالب، وقد يصاحب الدراسة الأكاديمية في بعض الكليات دراسة عملية والتطبيق على ما يحتاجه سوق العمل.

وأوضح عميد الكلية، أن التطوير بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى موجود بشكل مستمر، كما يوجد نوعان من التطوير؛ تطوير خاص بتغير اللوائح مثل ما حدث خلال عام 2018، وتطوير على مستوى المقرر الواحد، فعلوم الحاسب تتميز بسرعة التطور، كما تتميز جامعة القاهرة بمواكبة هذا التطور بشكل جيد ويتم التطور أيضا بما يناسب سوق العمل، كما يتم النظر إلى الجامعات المتقدمة فى الخارج حتى يتم التطوير بالشكل الصحيح.

وفى نفس السياق ، كشف الدكتور جمال شحاته عميد كلية التجارة جامعة القاهرة، كيفية تأهيل الطلاب إلى سوق العمل بشكل صحيح.

وقال الدكتور جمال شحاته ، نحن لدينا دورات تدريبية طول العام من البنوك ، كما نخصص يوم السبت لبرامج تأهيل الطلاب إلى سوق العمل، وذلك عن طريق القيادات البنكيه الكبيرة.

وتابع “شحاته” أننا نعمل قريبا على شراكة مع إحدى الجهات التدريبية لتأهيل طلاب الكلية إلى سوق العمل بشكل منظم ، بجانب الحياه الدراسية.

كما أوضح إن كلية التجارة هي الرائدة في الشرق الأوسط في مجال العلوم الاكتوارية، كما أن البرنامج حاصل على الاعتماد المحلي من هيئة ضمان الجودة والاعتماد مما يتيح فرصة للحصول على فرص توظيف متميزة في مجالات متعددة تشمل القطاع المصرفي وغير المصرفي وإدارة الأخطار وغيرها.

وأشار إلى أن البرنامج يتميز بقبول عدد قليل يساعد علي التواصل بين أعضاء هيئة التدريس والطلبة الدارسين بالبرنامج مما يمكّن من الحصول على أعلى جودة تعليم و فرص توظيف متعددة.

جامعة القاهرة

على الجانب الأخر، أكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة ورئيس مجلس الأمناء، مواصلة العمل في مشروع المعهد القومي للأورام الجديد بوتيرة سريعة لإنجاز الأعمال الإنشائية والتشطيبات والإليكتروميكانيكال والتجهيزات الطبية لبدء الخدمة العلاجية بالمستشفى واستقبال المرضى بعد حوالي عام، للمساهمة في رفع أكبر عبء ممكن عن مريض السرطان.

وقال إنه تم تصميم المستشفى وفقًا لأحدث وأشمل المعايير العلمية والهندسية العالمية بما يضمن تكامل العناية بالمرضى.

وأضاف أن المستشفى مستعد لاستقبال المرضى من جميع أنحاء العالم، وسوف يكون قبلة علاجية بمواصفات دولية ونظرا للخبرات الطبية الكبيرة والعالمية لأساتذة معهد الأورام بجامعة القاهرة.

واستعرض مجلس الأمناء حجم تقدم الأعمال في المشروع باعتباره مشروعا قوميا ضخما.

وأشاد المجلس بحجم التطور والإنجاز في السنوات الثلاث الأخيرة، كما ناقش مشاكل سلاسل التوريد العالمية وانعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية وكيفية التغلب عليها.

ونوه المجلس إلى أهمية ما تم من إسناد المشروع إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وما تم من سرعة البدء في التنفيذ الفعلي للتعاقد في أعمال الإنشاءات والتشطيبات والإليكتروميكانيكال طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، ما وفر مبالغ كبيرة تصل إلى الضعف لو حدث أي تباطؤ في تنفيذ التعاقد نتيجة تسارع معدل الأسعار العالمية.