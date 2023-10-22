تضامن الغربية: تدشين قافلتين لتوقيع الكشف الطبي على 180 مريضا

نظمت مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية، بالتنسيق مع جمعية الأورمان، قافلتين طبيتين استهدفت توقيع الكشف الطبي على 180مريض بقريتي ميت المخلص و شرشابة مركز زفتى، وقرية كوم عبود مركز بسيون، وعزبة المنسى كفر سبطاس مركز طنطا، وقرية كفر المحروق مركز كفر الزيات.

جاء ذلك فى إطار التعاون الدائم والوثيق بين محافظة الغربية وجمعية الأورمان، وانطلاقا من حرص واهتمام الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر إستحقاقاً من أبناء المحافظة وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأوضح أحمد حمدى عبدالمتجلى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالغربية، أنه يتم التأكد من حالة الأشخاص الذين تم استفادتهم بأى خدمة طبية، أوالحالات التى تسليمها أى مساعدة اومشروع تنموي، أوالمساعدات العينية، وذلك حتى يصل الدعم إلى مستحقيه بشكل سليم، والتأكد من سلامة المعلومات للمتقدمين للحصول في هذا الصدد.

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