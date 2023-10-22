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ديني

يحيا الشعب الغزاوي.. طلاب الأزهر يحتشدون بالجامعة للتضامن مع القضية الفلسطينية

طلاب الأزهر يحتشدون
طلاب الأزهر يحتشدون بالجامعة للتضامن مع القضية الفلسطينية

احتشد طلاب جامعة الأزهر لدعم القضية الفلسطينية وتأييد الموقف المصري تجاه الأحداث الجارية، وقاد وقفة التضامن الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور علاء جانب، مستشار الأنشطة الطلابية، وعدد من عمداء الكليات وأساتذة الجامعة.

طلاب الأزهر يحتشدون بالجامعة للتضامن مع القضية الفلسطينية

وردد الطلاب هتافات: “غزة غزة أرض العزة، يحيا الشعب الغزاوي المقاوم، تسقط تسقط إسرائيل، لا لترحيل القضية الفلسطينية، تحيا فلسطين، مصر قوية، موتوا بأرضكم خير من أن تتركوها لعدوكم، يا شهيد اتهنى هما في النار وأنت في الجنة، انزل انزل قول الأقصى مسرى الرسول”.

وأكد رئيس الجامعة أن ما يحدث من إسرائيل لفلسطين هو إبادة وليست حربًا؛ فالمحارب لا يقتل الأطفال.

من جانبه، قال الدكتور محمود صديق إن هؤلاء القتلة اغتصبوا الأراضي المقدسة وقتلوا الأنبياء فلا عجب أن يقتلوا الأطفال، وإنه مهما طال الزمن فستحرر فلسطين كما فتحها سيدنا عمر بن الخطاب، وصلاح الدين الأيوبي.

وأكد الدكتور محمد الجندي، عميد كلية الدعوة: “إننا جميعًا نهتف مستشعرين ألم إخواننا، ونقف خلف أزهرنا الشريف وقيادتنا السياسية”.

واستكمل الطلاب هتافاتهم خلف الدكتور علاء جانب، مؤكدين أن غزة هي أرض العزة، وأنه لا تهجير للغزاويين، وأن مصر وفلسطين يد واحدة ضد الاحتلال الغاشم.

دعم فلسطين
طلاب الأزهر

انتصارًا للمسجد الأقصى الشريف

وجه الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، وشيخ الطريقة الصديقية الشاذلية العلية نداءً عاجلًا إلى المسلمين في كل أقطار الأرض، من أجل إحياء الصلاة دعمًا للقضية الفلسطينية.

وقال علي جمعة، من خلال صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: "انتصارًا للمسجد الأقصى الشريف، ودعمًا لإخواننا المكروبين في غزة الصامدة، تدعو مشيخة الطريقة الصديقية الشاذلية العلية بجمهورية مصر العربية عمومَ المسلمين في كل أقطار الدنيا إلى إحياء مجالس الصلاة والسلام على حضرة النبي المصطفى والحبيب المجتبى صلى الله عليه وآله وسلم، فُرادَى وجماعات، على نسق مجلس "المَـحْـيَا" للشيخ نور الدين الشُّوني في الجامع الأزهر الشريف، ومجلس "دلائل الخيرات" للشيخ مجاهد في الجامع الأحمدي بطنطا؛ فإنها والله أعظم ما يعجل فرجنا ويستنزل نصرنا على عدونا من الله العليِّ الوليِّ ﴿وَاللهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ وَكَفَى بِاللهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا﴾".

وتابع: "أيها المسلمون أينما كنتم وحيثما حللتم: أقروا عين نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم بالكثرة الكاثرة من مجالس الصلاة على حضرته وآله، والمداومة عليها، على كل المستويات؛ في البيوت والساحات، والمساجد والمنتديات، وعبر وسائل التواصل المختلفة والإنترنت، حتى يُظهر الله دينه، وينصر أمة حبيبه صلى الله عليه وآله وسلم، ويكسر شوكة الطغاة المعتدين".

وتلا علي جمعة سورة الكوثر حيث قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ۝ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ۝ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۝﴾.

الأزهر دعم القضية الفلسطينية الدكتور سلامة داود القضية الفلسطينية يحيا الشعب الغزاوي

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