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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ يطلق برنامج «المرأة تقود» بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب.. صور

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

أطلق اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، اليوم، الأحد، برنامج "المرأة تقود"، بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب لتأهيل السيدات للقيادة، والذي يستمر على مدار 3 أسابيع ب 15 يوما تدريبيا، لتدريب 100 سيدة من أبناء كفر الشيخ، وتأهيلهم للقيادة، وذلك بمركز استدامة للتدريب بديوان عام المحافظة.

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وفي بداية كلمته، أشاد محافظ كفر الشيخ، بالتعاون والدور الوطني البناء والهام الذي تقوم به الأكاديمية الوطنية للتدريب في تأهيل العاملين وصقل مهاراتهم وتنمية قدراتهم ورفع مستواهم العلمي والمعرفي والمهني بمختلف التخصصات، بهدف تنفيذ إستراتيجية الدولة وتوجيهات القيادة السياسية لبناء الإنسان المصري، قائلا: "الأكاديمية الوطنية للتدريب قبلة التطوير والتعلم في مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، وكان لمحافظة كفر الشيخ النصيب الأكبر في تنفيذ العديد من البرامج التدريبية للعاملين والتنفيذيين كأهم أهداف التنمية المستدامة وتحقيق توجيهات القيادة السياسية، والسياسة العامة التي تنتهجها الدولة في تطوير الجهاز الإداري وتنمية قدرات ومهارات العاملين في جميع القطاعات والتخصصات.

أكد محافظ كفر الشيخ، أن برنامج" المرأة تقود "يعتمد على تطبيق منهجية التدريب التي تقوم على التعلم التفاعلي الذي يشمل إلقاء المحاضرات وورش عمل، لتأهيل السيدات للقيادة، من أجل منحها فرص حقيقة للمشاركة والتأثير في المناصب والمواقع التنفيذية، ونقل الخبرات وخلق صف ثاني وثالث للقيادة وإتاحة فرص التعلم المختلفة، مما ينعكس على تربية النشء والأجيال القادمة على القيم والمبادئ وتعزيز روح الولاء والانتماء للوطن.

ومن جانبه، قال نائب محافظ كفر الشيخ، إنه تم إطلاق برنامج" المرأة تقود "لتأهيل وتدريب السيدات ليكونوا قادرين على القيادة، وتحسين أدائها في العمل، وتنمية القدرات والمهارات الشخصية والمهنية التي تؤهل المرأة للقيادة، بمختلف الجهات سواء الحكومية أو الخاصة، وفقاً لرؤية الدولة في تنمية وتمكين المرأة، ويأتي متسقا مع أهداف التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030م.

وتابع: يهدف البرنامج إلى تنمية مهارات المرأة والاستثمار في تدريبها من خلال حزمة متكاملة من البرامج النظرية والعملية؛ لافتا، أن البرنامج يستمر على مدار 15 يوما تدريبيا ب 3 أسابيع بمركز استدامة للتدريب بديوان عام المحافظة، مقدماً خالص الشكر للقائمين على البرنامج.

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أكاديمية الوطنية للتدريب الأكاديمية الوطنية للتدريب البرامج التدريبية للعاملين التنمية المستدامة اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين الولاء والانتماء للوطن بجامعة كفر الشيخ

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