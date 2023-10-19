لإغاثة غزة.. حملة لطلاب من أجل مصر للتبرع بالدم بجامعة كفر الشيخ|شاهد

واصلت أسرة «طلاب من أجل مصر» بجامعة كفر الشيخ، فعاليات حملة أسبوع التبرع بالدم لصالح أشقائنا في فلسطين، وذلك تحت رعاية الدكتور عبد الرازق يوسف دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

ويتسابق طلاب جامعة كفر الشيخ، في حملة التبرع بالدم، وذلك عقب قيام اللجنة الطبية المشرفة على الحملة بالكشف الطبي على الطلاب وإجراء التحاليل والفحوصات اللازمة للتأكد من سلامة المتبرعين، في مشهد راقٍ ومشرف لشباب الجامعات المصرية.

وكان الآلاف من طلاب جامعة كفر الشيخ، شاركوا بالأمس في مسيرة حاشدة خرجت من الحرم الجامعي متجهة إلى ميدان النصر، للتنديد بجرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة، وتأييد الرئيس السيسي في القرارات التي يتخذها من أجل حماية وحفظ الأمن القومي المصري والقضية الفلسطينية.

لمشاهدة الفيديو:

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