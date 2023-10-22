السكرتير العام يلتقي بالمواطنين لحل مشكلة مد خط طرد شبكة انحدار بالبحيرة

التقى اليوم السيد اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام لمحافظة البحيرة بعدد من المواطنين لحل مشكلة مد خط طرد شبكة انحدار قرية زهرة القبلية بمركز دمنهور، وذلك بحضور محمد كجك رئيس مركز ومدينة دمنهور و المختصين من الشركة المنفذة للمشروع.

ذلك فى إطار الجهود المبذولة للوقوف على المشكلات التي تواجه المواطنين والعمل على سرعة حلها واتخاذ القرارات المناسبة التي من شأنها تحقيق الصالح العام للمواطنين.

حيث استمع لمطالب المواطنين وتم التواصل لحل المشكلة، حيث سيتم استكمال الأعمال نظراً لأهمية المشروع كونه مشروعا قوميا يخدم المواطنين.

و أكد السكرتير العام ، على حرص الدولة على توفير حياة كريمة لأبنائها من خلال تنفيذ مشروعات تنموية ترتكز على تحسين معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم .

مشيراً إلى ضرورة تضافر كافة الجهود لمتابعة المشروعات المنفذة بكافة مدن ومراكز المحافظة والوقوف على المعوقات التي تعترض تنفيذها وسبل الدفع بها وتذليلها .