تعرف على فوائد البطاطاالمسلوقة للمعدة

تتنوع أشكال وطرق إعداد وطبخ البطاطس التي يتناولها الإنسان، ومنها تناول البطاطا المسلوقه، التي تتعدد فوائدها لصحة الإنسان لذا نقدم لك فوائده فى هذا التقرير وفقا لموقع هيلثى..



١-تناول البطاطا المسلوقة يفيد في تنظيم نسبة الحموضة بالمعدة، وتساعد في توقف الآلم في الأمعاء والمعدة الناتج عن الحرقة والحموضة، وتعمل البطاطا المسلوقة على إمتصاص (حموضة أسيد المعدة هيدروكلوريك) ويفيد في ترسيب طبقة نشا البطاطا على مكان القرحة، والتي تشكل حماية للمعدة من الجراثيم والأسيد المسمى(Helicobacter).



٢-تعتبر البطاطا المسلوقة غذاءاً صحياً يعتمد عليه في معالجة القرحة الحاصلة في الجهاز الهضمي بالأمعاء والمعدة.



٣-يفيد تناول البطاطا المسلوقة في تقوية عظام ومفاصل الجسم، لإحتوائها على عدة عناصر غذائية مهمة كالحديد والكالسيوم والفسفور والزنك، الذي يساعد في إنتاج مادة الكولاجين المهمة لنمو وحيوية الجلد.



٤-تعمل البطاطا المسلوقة على تلطيف وتهدئة الأمراض التي تصيب الأمعاء الغليظة وثوران القولون التي تسمى (Irritable bowel syndrome).

أظهرت أبحاث ودراسات صينية حديثة بأن تناول البطاطا المسلوقة بالبخار، ذات تأثير في الوقاية والحماية من الإصابة بسرطان المعدة، لما تحتوي بكمية عالية من فيتامين (C).

تفيد البطاطا المسلوقة بإزالة النفخة والمغص في الجهاز الهضمي.

تفيد في إدرار البول وفي تفتيت الحصى والرمل.