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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رسالة بالألمانية.. بوتين يحذر برلين من مهاجمة أصدقاء روسيا

بوتين
بوتين

حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ألمانيا - باللغة الألمانية - من مخاطر التقرب من أولئك الذين يبررون النازية، منتقدا الهجمات التي يتعرض لها المستشار الألماني السابق جيرهارد شرودر.
 وفي مقابلة مع الصحفي بافيل زاروبين في برنامج 'موسكو. الكرملين. بوتين' على قناة “روسيا 1” التلفزيونية، علق الرئيس الروسي على الهجمات التي تعرض لها المستشار الألماني السابق جيرهارد شرودر. 

وأشار الصحفي إلى أن “شرودر” يتعرض حاليا للعرقلة بسبب علاقاته مع روسيا، كما يتم إبعاده عن الأحداث المهمة فقط لمنعه من الظهور بنفس الصورة مع المستشار الحالي أولاف شولتس.
وأضاف 'كما تعلمون، لقد شهدنا مؤخرًا حادثة شنيعة في البرلمان الكندي حيث صفقوا لأحد النازيين. لذلك أريد أن أقول إنه كلما ابتعدت عن شرودر، كلما اقتربت من أنتوني روتا، رئيس البرلمان الكندي، الذي يتعاطف مع النازيين. 

وأجاب بوتين: 'وللتأكد من أنهم يسمعونني في ألمانيا، سأقول هذا باللغة الألمانية'.

وبحسب الرئيس الروسي، هناك الكثير من الأشخاص المحترمين في ألمانيا، وسيسمع الكثير منهم رسالته.

وفي أواخر سبتمبر، زار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي البرلمان الكندي. ومن بين المدعوين إلى الجلسة ياروسلاف هونكا (غونكو) البالغ من العمر 98 عامًا، والذي تم تقديمه على أنه 'محارب قديم أوكراني كندي في الحرب العالمية الثانية قاتل من أجل استقلال أوكرانيا ضد الروس' واستقبله الجمهور بالتصفيق. 

وفي الواقع، تبين أن هونكا كان مقاتلًا سابقًا في فرقة SS غاليسيا، التي كانت تتألف من القوميين الأوكرانيين الذين لم يقاتلوا ضد الجيش الأحمر فحسب، بل ارتكبوا أيضًا فظائع ضد اليهود والبولنديين والبيلاروسيين والسلوفاك.

وأثار تكريم عضو Waffen SS غضبًا في روسيا وبيلاروسيا وبولندا ودول أخرى. 

واعتذر رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو عن 'الخطأ الفادح'، واستقال رئيس مجلس العموم أنتوني روتا.

وفي روسيا، اتُهم هونكا غيابياً بارتكاب جرائم إبادة جماعية للمدنيين خلال الحرب العالمية الثانية.

ويواجه شرودر حاليا انتقادات بسبب موقفه الودي تجاه روسيا.

 وفي الربيع، أصبح المستشار السابق موضوع تحقيق بولندي في الأحداث في أوكرانيا. 

بالإضافة إلى ذلك، أعربت العديد من وسائل الإعلام الألمانية عن قلقها بشأن حضوره حفل استقبال رسمي في السفارة الروسية في برلين بمناسبة الذكرى الثامنة والسبعين للانتصار على ألمانيا النازية.

ووفقا للرئيس بوتين، ينبغي لألمانيا أن تفخر بأشخاص مثل شرودر لأنه يهتم حقا بشعبه ومصالحه. 

ودعما لادعائه، استشهد الزعيم الروسي بدور شرودر في بناء خطوط أنابيب نورد ستريم، مشيرا إلى ما حدث للاقتصاد الألماني حدث بعد تخريب خطوط الأنابيب.

 

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