رئيس الزمالك المنتخب يقرر إحالة ميزانية النادي السابقة للجهاز المركزي للمحاسبات للتدقيق

كشف حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، أن فرحته بعودة رموز الزمالك وبعض الشخصيات كانت أكبر من فرحته بالفوز في انتخابات مجلس إدارة الزمالك.

وأضاف حسين لبيب خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى والمذاع عبر قناة “صدي البلد”،:"حضر في الانتخابات مجموعة من الشخصيات المؤثرة في النادي بما في ذلك فرج عامر وعائلة العدل وزكريا عزمي وفهمي عمر، وهذا أثر بشكل إيجابي على مشهد الانتخابات.

وأوضح أنه سيتسلم نادي الزمالك تسليمًا مبدئيًا غدًا، ومن المتوقع أن يحتاج شهرًا تقريبًا لجرد ما في النادي وإعداد تقرير دقيق حول حالته الحالية. وأعلن أن أول قرار سيتخذه هو إحالة ميزانية النادي السابقة للجهاز المركزي للمحاسبات للتدقيق.