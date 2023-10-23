ثبات الأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الإثنين

نشر موقع "صدى البلد"، أسعار مواد البناء اليوم، الاثنين 23 أكتوبر 2023، وشهدت أسعار الحديد منذ بداية الشهر الجاري انخفاضا كبيرا بقيمة 8 ألف جنيه ليسجل متوسط سعر طن الحديد 37 ألف جنيه بدلا 45 ألف جنيه ديسمبر الماضي .

وخلال السطور التالية نستعرض أسعار مواد البناء في مصر



مواد البناء ..أسعار الحديد اليوم

سجل سعر حديد عز 3700 جنيه للطن.

بلغ سعر حديد بشاي 36500 جنيه للطن.

وصل سعر حديد العتال إلى 36000 جنيه للطن.

سجل سعر حديد عطية 36000 جنيه للطن.

سجل سعر حديد سرحان 32200 جنيه للطن الواحد.

سجل سعر حديد المراكبي 34000 جنيه للطن الواحد.

سجل سعر حديد المصريين 35000 جنيه للطن.

بلغ سعر حديد الكومي 34400 جنيه للطن الواحد.

بلغ سعر حديد المعادي 34200 جنيه للطن الواحد.

بلغ سعر حديد العشرى 34000 جنيه للطن الواحد.

بلغ سعر حديد مصر ستيل 32100 جنيه للطن الواحد.

أسعار الأسمنت اليوم الاثنين

وسجلت أسعار الأسمنت في الشركة العربية للأسمنت اليوم الاثنين نحو 2020 جنيه لطن المسلح.

وسجلت أسعار الأسمنت في الشركة العربية للأسمنت اليوم الاثنين نحو 1970 جنيه لطن النصر.

وسجل سعر أسمنت أسيوط 2070 جنيه للطن .

وسجل أسمنت شركة المنيا 1970 جنيه للطن.

وسجل أسمنت شركة جنوب النيل 1890 جنيه للطن.

وسجل أسمنت شركة المصريين 2050 جنيه للطن.

وسجل سعر أسمنت بشركة أسوان 2150 جنيه للطن.

بلغ سعر أسمنت حلوان 1950 جنيه للطن.

وسجل أسمنت السويدي 2150 جنيه للطن.

وبلغ سعر أسمنت الشركة الوطنية للأسمنت ببني سويف "العسكرى بني سويف" نحو 1900 جنيه للطن.

وهذه أسعار مواد البناء لكميات لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.