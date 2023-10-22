المنظمة العربية للهلال الأحمر: الوضع في غزة كارثي.. والمستشفيات تنقصها أدوية كثيرة

قال الدكتور صالح التويجري، الأمين العام للمنظمة العربية للهلال الأحمر و الصليب الأحمر ، إن الدعم المقدم لقطاع غزة كبير للغاية، وهناك تعاطف عربي وعالمي مع المنكوبين في غزة.

وأضاف "التويجري"، خلال لقاء ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن الوضع في غزة كارثي بمعنى الكلمة، وهناك قصف متواصل وعشوائي يستهدف المدنيين ورجال الإسعاف والإنقاذ والمباني التي حطمت على ساكنيها، وهناك انتهاكات للقانون الدولي الإنساني وجرائم حرب ترتكب في غزة.

ولفت إلى أن هناك آلاف الضحايا ما بين قتيل وجريح، والمستشفيات تتلقى تهديدات متواصلة بطلب إخلائها، ويوجد العديد من المستشفيات التي توقفت عن الخدمة وينقصها الكثير من الأدوية التجهيزات الطبية.